Delta Airlines resserre en hausse ses objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Delta Airlines indique anticiper désormais un BPA ajusté de l'ordre de 6 dollars pour l'exercice en cours, un objectif dans la moitié haute de sa fourchette-cible de juillet, qui allait de 5,25 à 6,25 USD.



Le transporteur aérien basé à Atlanta ajoute viser un free cash-flow de 3,5 à 4 milliards de dollars, resserrant ainsi en hausse sa fourchette-cible précédente qui allait de 3 à 4 MdsUSD, conformément à ses objectifs de FCF à long terme.



Sur son trimestre de septembre, il a engrangé un BPA non GAAP de 1,71 USD, niveau dépassant les attentes du marché, avec une marge opérationnelle ajustée de 11,2% pour des revenus en croissance de 4,1% à 15,2 MdsUSD, record pour cette époque de l'année.



'Au cours des 6 dernières semaines, les tendances des ventes se sont accélérées dans toutes les zones géographiques', met en avant Delta, qui prévoit une hausse de 2 à 4% de ses revenus et un BPA ajusté de 1,60 à 1,90 USD pour le quatrième trimestre 2025.