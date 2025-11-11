Delta Cargo s'associe à Trackonomy pour lancer une plateforme dédiée au fret aérien

Trackonomy, spécialiste des solutions logistiques intelligentes, annonce une collaboration avec Delta Cargo, la division fret de Delta Air Lines, pour le lancement de Pulse, une nouvelle plateforme offrant une visibilité en temps réel sur les expéditions et une meilleure fiabilité opérationnelle dans le transport aérien.



Propulsée par la technologie d'intelligence physique de Trackonomy, Pulse fournit des alertes prédictives aux équipes de Delta afin d'anticiper les perturbations et d'optimiser les délais de livraison. Basée sur la plateforme Sentient, elle intègre les données Cargo IQ, les informations de vol et des sources tierces comme FlightAware pour offrir des analyses prédictives et des interventions autonomes.



Selon Erik Volkerink, directeur général de Trackonomy, cette solution 'fait entrer l'intelligence prédictive directement dans les opérations aéroportuaires et la gestion des expéditions'. Pulse est déjà opérationnelle pour les services DASH et DASH Critical sur plusieurs grands aéroports américains, dont Atlanta, Los Angeles, New York et Miami.