Delta Plus Group annonce l'acquisition à 100% de Gevanta, acteur majeur du vêtement de travail haut de gamme dans les pays baltes, dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de consolidation de sa part de marché.
L'opération vise à la fois à renforcer la présence de Delta Plus dans les pays baltes et à acquérir un savoir-faire et une gamme de vêtement de travail premium adaptée aux marchés baltes et scandinaves, en vue d'un déploiement sélectif en Scandinavie.
Basée à Vilnius, Gevanta réalise un chiffre d'affaires d'environ 9 millions d'euros, affiche une marge supérieure à celle du groupe et emploie 17 collaborateurs. La Lituanie représente plus de 50% de son CA, mais elle se développe dans les pays voisins.
L'intégration sera menée dans la continuité grâce au soutien du fondateur qui restera pour une période de transition. La société sera intégrée dans les comptes consolidés de Delta Plus rétroactivement au 1er juillet 2025.
Delta Plus Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle. Le CA par marché se répartit comme suit :
- protection des pieds (33%) : chaussures et bottes de sécurité et de travail ;
- protection antichute (20%) : harnais et ceintures de maintien, dispositifs d'ancrage, systèmes antichutes, absorbeurs d'énergie, filets de protection, etc. ;
- protection de la tête (17%) : casques de chantier, masques jetables, masques respiratoires, cagoules de soudage, lunettes de protection, etc. ;
- protection du corps (15%) : vêtements techniques anti-feu, anti-statiques et anti-acides, vêtements contre le froid et la pluie, vêtements de travail, de soudeurs, etc. ;
- protection des mains (12%) : gants synthétiques, en cuir, en textile et en latex ;
- autres (3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,7%), Benelux (6,9%), Espagne (4%), Italie (4%), Allemagne (3,7%), Pologne (3%), Europe (12,3%) et autres (50,4%).
