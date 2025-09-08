Après des années de croissance rentable sans fausse note, cette ETI familiale basée dans le Vaucluse a marqué le pas ces deux dernières années. Elle est en train de se doter des moyens de relancer sa conquête à l'échelle mondiale de la fourniture et fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Un marché encore très atomisé que Delta Plus souhaite continuer de consolider en attendant une reprise des volumes de vente en Europe. Entretien.

Vincent Lambert, vous avez pris la direction financière de l’entreprise fin 2024. Quel est votre rapport d’étonnement ? Quels sont vos chantiers prioritaires ?

"Delta Plus est un groupe familial, dirigé depuis 2011 par le fils du fondateur, Jérôme Benoit, animé par une vision à long terme de l’entreprise. Cela contraste parfois avec mes expériences passées dans de grands groupes cotés, de part et d’autre de l’Atlantique. J’ai succédé à Arnaud Danel, en charge des finances de 2012 à 2024. Le CA du Groupe est passé de 155 M€ à 400 M€ sur la période, combinant croissance interne et externe, avec une amélioration continue de la rentabilité. Depuis 2024, la croissance marque le pas du fait d’un contexte macroéconomique et géopolitique temporairement incertain. Nous profitons de ce palier afin d’opérer une structuration du groupe pour aller chercher un nouveau doublement du groupe dans les prochaines années. Cela passe notamment par un renforcement du pilotage et du contrôle financier qui passe par la migration vers un nouvel ERP sur tous nos sites, et par la mise en place d’un EPM (outil de management de la performance). L’attention au cash et à sa remontée est renforcée. Dans cet esprit, à noter l’arrivée d’un nouveau responsable de la supply chain pour optimiser nos stocks tout en améliorant notre promesse client."

Chiffres d’affaires semestriel consolidé de Delta Plus (source : société )

Ce besoin de structuration après une phase de forte croissance explique-t-il la pause dans la croissance du groupe ? Comment vos différents marchés se portent-ils cette année ?

"Il n’y a pas de pertes d’opportunités, nous résistons plutôt bien, le marché est tout simplement plus difficile depuis deux ans compte tenu de l’environnement géopolitique et des différents conflits inhérents. Nous comptions sur une amélioration de la conjoncture au second semestre après une fin de premier semestre encourageante, mais les derniers signaux en provenance de deux de nos principaux marchés, la France et la Chine, nous amènent à prévoir une légère décroissance organique de nos ventes sur l’ensemble de l’année 2025. Cela étant, nous restons confiants dans nos capacités à voir les volumes rebondir en 2026 grâce à un fort renouvellement des gammes de produits, une stratégie de vente croisées, et des investissements sur la canal de la prescription qui commencent à porter des fruits. Nous avons à ce titre signé récemment des contrats pluriannuels de fourniture en EPI avec de grands groupes comme Otis, Dalkia ou Bouygues."

Comment analysez-vous la baisse des résultats depuis deux ans après plus d’une décennie de croissance continue ?

"L’explication réside quasi-intégralement dans le manque de volumes de vente. La marge brute consolidée du groupe s’est stabilisée à un bon niveau (55.7%), nous tenons nos prix de ventes et nos coûts d’achats, les charges variables et fixes à périmètre constant sont bien maitrisées, mais nos frais de personnels et nos investissements ont poursuivi leur investissement dans la poursuite de la trajectoire de croissance à long terme du groupe. Le redémarrage des volumes se traduira mécaniquement par le rebond de notre marge opérationnelle. En attendant, ma mission consiste à parvenir à un pilotage plus fin des marges et du cash sachant que nous fabriquons maintenant 80% des produits que nous vendons. Nous continuons également à activer des synergies d’intégration de nos dernières acquisitions."

Evolution du résultat opérationnel courant du 1er semestre (source : société)

Les acquisitions font également partie de la réussite du modèle Delta Plus. Comment se passe l’intégration des dernières acquisitions ? Avez-vous d’autres cibles en vue dès 2025 ?

"Nous avons marqué une pause dans les acquisitions depuis 2022 et notre pipe de cible est très fourni. Certaines signatures prennent du temps, mais pourraient avoir lieu dans les douze prochains mois, et peut-être même d’ici la fin de l’année. L’intégration des cibles se passe bien, avec notamment Maspica qui nous permet de prendre des parts de marchés avec ses produits premiums. Notre acquisition américaine de 2022, ERB, n’a pas encore profité du potentiel important du marché américain (un tiers du marché mondial), après deux à trois années de retournement, nous venons de nommer un nouveau dirigeant en provenance du leader mondial pour passer à la vitesse supérieur et aller chercher le potentiel du marché nord-américain."

Source : Delta Plus

Dans quelle mesure Delta Plus pourrait-il profiter de la hausse des budgets gouvernementaux dans la défense et du plan de relance allemand ?

"Si nous n’avons pas de produits spécifiques pour la défense, ce qui est un choix de la direction, nos produits sont nécessairement achetés par ce type d’acteur via nos distributeurs. Concernant le plan de relance allemand, son déploiement est prometteur pour nos filiales allemandes et indirectement d’Europe de l’Est, avec un effet mesurable attendu plutôt en 2026."

Profil de Delta Plus (source : société)

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel