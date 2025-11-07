Delta Plus Group, fournisseur d'équipements de protection individuelle, annonce avoir renoué avec la croissance au 3e trimestre 2025, réalisant un chiffre d'affaires de 96,7 millions d'euros, en croissance de 3,3% (+2% à périmètre et change constants).
'Cette reprise traduit la mise en oeuvre réussie de la stratégie du groupe, combinant montée en gamme de l'offre, approche clients prescripteurs et intégration progressive des synergies issues des récentes acquisitions', explique Delta Plus.
'Elle s'appuie sur des résultats positifs sur plusieurs marchés européens, notamment en France et au Benelux, et sur la poursuite d'une croissance soutenue hors Europe, en particulier en Amérique du Sud', poursuit-il.
Pour 2025, Delta Plus vise à maintenir un retrait limité du chiffre d'affaires hors effet de change et de périmètre, le niveau de marge brute réalisé en 2024 et la solidité de sa structure financière pendant cette période d'incertitude.
Delta Plus Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle. Le CA par marché se répartit comme suit :
- protection des pieds (33%) : chaussures et bottes de sécurité et de travail ;
- protection antichute (20%) : harnais et ceintures de maintien, dispositifs d'ancrage, systèmes antichutes, absorbeurs d'énergie, filets de protection, etc. ;
- protection de la tête (17%) : casques de chantier, masques jetables, masques respiratoires, cagoules de soudage, lunettes de protection, etc. ;
- protection du corps (15%) : vêtements techniques anti-feu, anti-statiques et anti-acides, vêtements contre le froid et la pluie, vêtements de travail, de soudeurs, etc. ;
- protection des mains (12%) : gants synthétiques, en cuir, en textile et en latex ;
- autres (3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,7%), Benelux (6,9%), Espagne (4%), Italie (4%), Allemagne (3,7%), Pologne (3%), Europe (12,3%) et autres (50,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.