Delta Plus Group, fournisseur d'équipements de protection individuelle, annonce avoir renoué avec la croissance au 3e trimestre 2025, réalisant un chiffre d'affaires de 96,7 millions d'euros, en croissance de 3,3% (+2% à périmètre et change constants).

'Cette reprise traduit la mise en oeuvre réussie de la stratégie du groupe, combinant montée en gamme de l'offre, approche clients prescripteurs et intégration progressive des synergies issues des récentes acquisitions', explique Delta Plus.

'Elle s'appuie sur des résultats positifs sur plusieurs marchés européens, notamment en France et au Benelux, et sur la poursuite d'une croissance soutenue hors Europe, en particulier en Amérique du Sud', poursuit-il.

Pour 2025, Delta Plus vise à maintenir un retrait limité du chiffre d'affaires hors effet de change et de périmètre, le niveau de marge brute réalisé en 2024 et la solidité de sa structure financière pendant cette période d'incertitude.