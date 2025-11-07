Delta Plus Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle. Le CA par marché se répartit comme suit : - protection des pieds (33%) : chaussures et bottes de sécurité et de travail ; - protection antichute (20%) : harnais et ceintures de maintien, dispositifs d'ancrage, systèmes antichutes, absorbeurs d'énergie, filets de protection, etc. ; - protection de la tête (17%) : casques de chantier, masques jetables, masques respiratoires, cagoules de soudage, lunettes de protection, etc. ; - protection du corps (15%) : vêtements techniques anti-feu, anti-statiques et anti-acides, vêtements contre le froid et la pluie, vêtements de travail, de soudeurs, etc. ; - protection des mains (12%) : gants synthétiques, en cuir, en textile et en latex ; - autres (3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,7%), Benelux (6,9%), Espagne (4%), Italie (4%), Allemagne (3,7%), Pologne (3%), Europe (12,3%) et autres (50,4%).