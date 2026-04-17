Delta Plus se renforce au Brésil par une nouvelle acquisition

Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Athenas, spécialiste de la protection antichute au Brésil, opération dont les termes financiers ne sont pas précisés. Elle sera intégrée à 100% dans les comptes consolidés du groupe à compter du 1er janvier 2026.

Cette opération marque une nouvelle étape majeure dans l'ambition de Delta Plus de devenir le leader de référence des EPI (équipements de protection individuelle) au Brésil, après les intégrations de Pro Safety en 2013 et de White Lake en 2020.



Ces opérations lui ont permis de s'établir comme un acteur de premier plan de la protection de la tête et des chaussures de sécurité. Avec Athenas, il consolide ainsi sa présence sur l'un des marchés les plus dynamiques au monde pour la sécurité au travail.



"Delta Plus et Athenas présentent une forte complémentarité, tant sur le plan de l'offre produit, que des marchés servis, et de la culture d'entreprise. Athenas apporte une expertise de premier plan et un leadership technologique sur le segment de l'antichute au Brésil", affirme le groupe.