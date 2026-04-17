Delta Plus se renforce au Brésil par une nouvelle acquisition
Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Athenas, spécialiste de la protection antichute au Brésil, opération dont les termes financiers ne sont pas précisés. Elle sera intégrée à 100% dans les comptes consolidés du groupe à compter du 1er janvier 2026.
Cette opération marque une nouvelle étape majeure dans l'ambition de Delta Plus de devenir le leader de référence des EPI (équipements de protection individuelle) au Brésil, après les intégrations de Pro Safety en 2013 et de White Lake en 2020.
Ces opérations lui ont permis de s'établir comme un acteur de premier plan de la protection de la tête et des chaussures de sécurité. Avec Athenas, il consolide ainsi sa présence sur l'un des marchés les plus dynamiques au monde pour la sécurité au travail.
"Delta Plus et Athenas présentent une forte complémentarité, tant sur le plan de l'offre produit, que des marchés servis, et de la culture d'entreprise. Athenas apporte une expertise de premier plan et un leadership technologique sur le segment de l'antichute au Brésil", affirme le groupe.
Delta Plus Group est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle. Le CA par marché se répartit comme suit :
- protection des pieds (33%) : chaussures et bottes de sécurité et de travail ;
- protection antichute (20%) : harnais et ceintures de maintien, dispositifs d'ancrage, systèmes antichutes, absorbeurs d'énergie, filets de protection, etc. ;
- protection de la tête (17%) : casques de chantier, masques jetables, masques respiratoires, cagoules de soudage, lunettes de protection, etc. ;
- protection du corps (15%) : vêtements techniques anti-feu, anti-statiques et anti-acides, vêtements contre le froid et la pluie, vêtements de travail, de soudeurs, etc. ;
- protection des mains (12%) : gants synthétiques, en cuir, en textile et en latex ;
- autres (3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,7%), Benelux (6,9%), Espagne (4%), Italie (4%), Allemagne (3,7%), Pologne (3%), Europe (12,3%) et autres (50,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.