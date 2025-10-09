Delta Air Lines a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes et relevé ses perspectives de bénéfices pour la fin de l’année, soutenue par la vigueur persistante de la demande dans les segments haut de gamme. Le transporteur américain prévoit désormais un bénéfice ajusté compris entre 1,60 et 1,90 dollar par action au quatrième trimestre, au-dessus des attentes du marché, et anticipe une croissance du chiffre d’affaires pouvant atteindre 4%, contre 1,7% prévus par les analystes. L’action progressait de plus de 5% avant l’ouverture de Wall Street.

Sur le trimestre écoulé, Delta a enregistré un bénéfice ajusté de 1,71 dollar par action pour un chiffre d’affaires de 15,2 milliards de dollars, dépassant les estimations. Le bénéfice net a augmenté de 11% à 1,42 milliard de dollars, tandis que la demande premium a continué de tirer la performance : les revenus issus des classes supérieures ont progressé de 9% à 5,8 milliards de dollars, contre une baisse de 4% pour la cabine principale. "Nous ne voyons aucun signe de ralentissement de la part des consommateurs sur les produits haut de gamme", a déclaré le PDG Ed Bastian.

La compagnie a profité d’un rebond de la demande à partir de juillet et d’une rationalisation de son offre, réduisant les vols peu rentables pour rééquilibrer capacité et rentabilité. Delta observe aussi une reprise du voyage d’affaires, contribuant à une hausse de 5% des recettes domestiques. Pour l’ensemble de l’exercice 2025, elle vise désormais un bénéfice ajusté de 6 dollars par action, soit le haut de la fourchette annoncée en juillet. Bastian a par ailleurs indiqué que la fermeture partielle du gouvernement fédéral n’avait eu "aucun impact" sur les opérations du groupe.