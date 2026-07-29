La prochaine grande étape de l'évolution humaine d'après Jensen Huang est-elle à nos portes ? Alors que les premières applications émergent, les machines gagnent rapidement en performance. Désormais, elles ne se contentent plus d'exécuter des tâches : elles deviennent réellement intelligentes.

Les robots ne datent pas d'hier, c'est vrai. Il y a déjà 6 ans, Boston Dynamics frappait un grand coup avec une vidéo désormais culte : ses robots y dansaient sur "Do You Love Me" de The Contours. À l'époque, cette démonstration avait exigé plus d'un an de travail. Mais qu'est-il advenu de ces danseurs de métal ? Plus largement, où en est la robotique aujourd'hui, et comment l'IA a-t-elle redistribué les cartes ?

Pour ceux qui craignent que l’IA nous remplace tous, j’espère que vous êtes prêts à la voir se balader dans la rue. En 1872, Samuel Butler décrivait déjà des machines douées d’intelligence et capables d’évoluer par elles-mêmes. S’en sont suivies des années d’imaginaire collectif et de questionnements sur la place d’une telle technologie dans notre société. Apparemment, la technologie est arrivée avant les réponses.

Les robots remplacent la main-d’œuvre humaine depuis bien longtemps : il suffit d'observer une chaîne d'assemblage automobile pour constater que très peu d'opérateurs y serrent encore des boulons. Et ce, bien avant l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le secteur.

Pour comprendre cette évolution, un coup d'œil dans le rétro s'impose. Il y a peu, un robot était conçu pour exécuter la même action en boucle, sans vraiment se soucier de son environnement. Résultat : il fallait impérativement isoler la zone de travail, car s'en approcher représentait un réel danger. Qu’il ne représente qu’un bras ou un corps humanoïde complet, le danger reste le même. C’est sur ce point que l’arrivée de l’IA a tout changé. Mais avant de parler du cerveau, il est nécessaire de faire un check-up de ces corps de métal.



Où en est C-3PO ?

Il y a plusieurs défis qui entourent la création d’un corps humanoïde, depuis ses débuts l’industrie a résolu les problèmes d’équilibre et de marche. Le grand défi est ailleurs, là où la machine rencontre le monde. La main est certainement l’un des organes les plus complexes à reproduire. Au début, la solution a été de la remplacer par des pinces ou des prises spécifiquement conçues pour une tâche, ce qui a pour conséquence de grandement rationaliser les coûts. Mais dans un monde créé par les humains et pour les humains, l’idéal serait que la machine s’adapte au monde et pas l’inverse.



Les nouveaux standards industriels visent des mains de 11 à 22 degrés de liberté. Tous ces mouvements reposent sur des micromoteurs couplés à des micro-réducteurs planétaires, une approche qui a toutefois tendance à alourdir la structure.

Pour contourner ce problème, une alternative s'inspire directement du corps humain : en logeant les moteurs uniquement dans l'avant-bras, la force est transmise aux doigts grâce à un système de câbles et de poulies. Complexité technique mise à part, cette solution permet de concevoir des doigts fins, légers et particulièrement rapides.

Sur un robot entier et avec les technologies actuelles, la paire de mains peut représenter à elle seule plus de 20% du coût total du hardware.

Au-delà des mains, l’autonomie est un autre défi qui peut facilement limiter la mise sur le marché des produits. Actuellement, un robot humanoïde fonctionne intégralement à l'électricité. Une solution rationnelle mais qui, dans le cas où les robots fonctionnent sur batterie, permet un temps de travail industriel d’environ 2 heures. À ça, il faut ajouter la dissipation de la chaleur créée par les dizaines de moteurs. En somme beaucoup de contraintes, mais dans quel but ?



Aujourd’hui, la principale utilisation de ces machines est la manutention. Transférer des bacs de 20 kg d’un endroit à un autre, marcher, monter des escaliers. Toutes ces fonctions sont dans les cordes de nos robots, mais l’objectif n’est pas de s'arrêter à ça. Des tests sont en cours chez Mercedes-Benz, BMW et Tesla pour intégrer la manipulation d’outil pour fixer des pièces entre elles. Quoi qu'il en soit, nous sommes encore bien loin de voir des robots faire nos courses ou repasser notre linge, au plaisir des plus technophobes d’entre nous. Mais l’industrie n’a pas dit son dernier mot.



De l’écran à nos usines

Puisqu’il faut toujours en revenir à ce thème, revenons-y. L’IA, pendant que nous étions occupés à générer des images sur ChatGPT, a été intégrée à ces corps de métal. Auparavant, régler l’équilibre d’un robot prenait des années de calculs lourds, et si le sol était changeant ou en mouvement, le robot tombait. Aujourd’hui on ne programme plus la marche : on laisse l’IA apprendre par essais-erreur en simulation. Résultat, en quelques heures, le réseau de neurones cumule des milliers d’heures de marche et de chute, et apprend.



L’IA a aussi et surtout permis de créer des modèles VLA (Vision-Langage-Action). Pour faire simple, ce sont l’équivalent de nos LLM classiques, auxquels on a ajouté la dimension physique. Et c’est ce point qui a changé beaucoup de choses.



Le robot ne se contente plus de faire un mouvement pour attraper un objet qui se trouve systématiquement à la même place. Il est aujourd’hui capable, via des caméras et des capteurs Lidar (distance et profondeur), de reconnaître son environnement et de s’adapter à son changement. À l’image de la technologie autopilote de Tesla, un VLA peut reconnaître la caisse qu’il doit attraper parmi d’autres. Encore plus important, il est maintenant possible de faire évoluer ces machines dans les mêmes environnements que d’autres employés, sans les séparer par des barrières ou en leur créant une zone dédiée.

Qui fait quoi, et comment en profiter ?

Parmi les références du secteur figurent le légendaire Boston Dynamics avec son robot Atlas, ainsi que Tesla et son robot Optimus, qualifié récemment de "cauchemar industriel" par Elon Musk. Pourtant, la bataille se joue tout autant chez des spécialistes comme Agility Robotics (dont l'IPO est prévue cette année) ou UBTech Robotics.

Ces entreprises ne restent cependant que des assembleurs, au cœur d'une chaîne de valeur bien plus vaste. Voici un tour d'horizon des six familles d'équipements indispensables à la conception d'un robot moderne.

Le cerveau : Nvidia via ses modèles GR00T ou sa plateforme Jetson, et Qualcomm via la plateforme RB6.



Les capteurs : parmi les grands acteurs, on peut citer Ouster pour les Lidars, Cognex et VPG.

Décision en temps réel : Ambarella, qui produit aussi des solutions pour l’industrie de l’automobile, et CEVA pour l’inférence.



Moteurs : Nidec, le géant mondial du secteur, RBC ou AMETEK

Mouvements de précision : Harmonic Drive Systems et THK figurent parmi les références incontournables.

Énergie : Texas Instruments pour le contrôle, Infineon et STMicroelectronics

Même si cette technologie a de quoi faire briller les yeux des fans de science-fiction, il ne faut pas occulter le fait qu’elle n’en est encore qu'à ses débuts. Pourtant, des figures comme Jensen Huang y voient le prochain grand bond de l'humanité après l'IA. Quoi qu'il en soit, il est possible d’investir dès maintenant dans cette technologie, et si l’histoire se répète, les premiers entrants seront certainement les gagnants.

À suivre également : un éclairage sur l'entrée en bourse d'Agility Robotics, suivi d'une sélection d'entreprises cotées dont les robots sont déjà en service.

Pour les plus impatients, consultez nos listes thématiques sur La Robotique et L’Intelligence Artificielle.