Démission du directeur général d'OPmobility, remplacé par la DG déléguée

Le directeur général d'OPmobility a démissionné et sera remplacé par l'actuelle directrice générale déléguée du groupe dans l'attente de la nomination d'un nouveau DG, prévue dans le courant de l'année prochaine, a annoncé vendredi l'équipementier automobile.



Dans un communiqué, l'ex-Plastic Omnium indique avoir pris acte du départ de Laurent Favre, dû à des raisons d'ordre personnel, après six années passées à la tête de la société.



Durant son mandat, le cours de Bourse du fabricant de systèmes d'éclairage, de matériel de stockage d'énergie et d'équipements d'électrification pour les batteries et l'hydrogène a chuté de quelque 81%.



Nommée à l'unanimité par le conseil d'administration au poste de directrice générale, Félicie Burelle sera chargée de poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise, axée sur une trajectoire de croissance rentable, le renforcement de la compétitivité et le maintien d'une discipline opérationnelle, commerciale et industrielle.



La cadre dirigeante, fille du président du conseil Laurent Burelle, était arrivée au sein du groupe en 2001. Elle sera chargée, dans ses nouvelles fonctions, de piloter le processus de recherche d'un nouveau directeur général dont la prise de fonction devrait intervenir courant 2026.



En attendant, OPmobility a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'année 2025, consistant en une amélioration de sa marge opérationnelle, de son résultat net et de son flux de trésorerie par rapport à 2024.



A la Bourse de Paris, l'action cédait autour de 1,2% suite à ces annonces, dans un marché parisien qui affichait un léger rebond (+0,1%).