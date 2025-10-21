Roche Bobois annonce la réorganisation de son directoire qui passe ainsi de 5 à 4 membres, à la suite de la démission d'Antonin Roche qui 'souhaite désormais se consacrer à de nouveaux projets entrepreneuriaux'.

Le directoire du distributeur de meubles se compose désormais de son président Guillaume Demulier (CEO) et des membres Eric Amourdedieu (directeur général), Martin Gleize (directeur international) et Stéphanie Berson (directrice financière groupe).