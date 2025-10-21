Roche Bobois S.A. figure parmi les leaders mondiaux du mobilier design haut de gamme. Le groupe propose notamment des canapés, des fauteuils, des tables basses, des meubles TV, des consoles, des chaises, des lits, etc. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes des magasins détenus en propre (90%) : détention, à fin 2024, de 149 magasins, dont 127 sous l'enseigne Roche Bobois et 22 sous l'enseigne Cuir Center ; - ventes de services de transport et de services logistiques (4%) ; - commissions payées par les fabricants (3,5%) ; - redevances des magasins franchisés (2,5%) : 190 magasins, dont 139 sous l'enseigne Roche Bobois et 51 sous l'enseigne Cuir Center.