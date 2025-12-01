Départ d'une administratrice indépendante de Spie

Le groupe de services multi-techniques Spie a annoncé vendredi soir la décision de Trudy Schoolenberg de démissionner de son mandat d'administratrice indépendante et de quitter le conseil d'administration au 31 décembre, pour des raisons personnelles.



Trudy Schoolenberg a rejoint le conseil d'administration de Spie en novembre 2021 et sa cooptation a été ratifiée lors de l'AG du 11 mai 2022. Durant son mandat, elle a activement participé aux travaux du conseil et a siégé au comité RSE et gouvernance.



Après son départ, le conseil sera composé de 11 membres. À compter du 1er janvier 2026, la proportion de femmes sera de 56%, incluant désormais l'administrateur représentants les salariés actionnaires et la proportion d'indépendants, de 64%.