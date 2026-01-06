Départ de Gabrielle Gauthey du conseil d'administration de Claranova

L'éditeur de logiciels Claranova indique que son conseil d'administration a pris acte de la démission de Gabrielle Gauthey de son mandat d'administrateur, pour des raisons personnelles, à compter du 31 décembre 2025.

Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, et compte tenu de la taille et de l'organisation actuelle de la société, le conseil a décidé de ne pas remplacer Gabrielle Gauthey en qualité d'administrateur.



Au 1er janvier 2026, le conseil est ainsi composé de cinq administrateurs et deux censeurs. Il compte parmi ses membres 60% d'administrateurs d'indépendants, 60% d'administrateurs ayant des profils internationaux et 40% de femmes.



En conséquence du départ de Gabrielle Gauthey, le conseil d'administration a décidé de nommer Michael Dadoun en qualité de nouveau membre du comité d'audit et Christine Hedouis en qualité de nouveau membre du comité RSE de Claranova.