Verallia indique que Nathalie Delbreuve, sa directrice financière, a décidé de quitter l'entreprise à compter du 28 novembre, après cinq années dans cette fonction. Le nouveau directeur financier a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines.

"Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements à Nathalie pour sa contribution au fil des années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs", commente Patrice Lucas, le directeur général du fabricant d'emballages en verre.