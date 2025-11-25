Verallia indique que Nathalie Delbreuve, sa directrice financière, a décidé de quitter l'entreprise à compter du 28 novembre, après cinq années dans cette fonction. Le nouveau directeur financier a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines.
"Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements à Nathalie pour sa contribution au fil des années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs", commente Patrice Lucas, le directeur général du fabricant d'emballages en verre.
Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.
En 2024, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre.
A fin 2024, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,2%), Italie (22,8%), Espagne (15,3%), Allemagne (12,8%), Brésil (6,3%) et autres (18,6%).
