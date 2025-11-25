Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2024, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre. A fin 2024, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,2%), Italie (22,8%), Espagne (15,3%), Allemagne (12,8%), Brésil (6,3%) et autres (18,6%).