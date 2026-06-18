Dans un communiqué, le géant pharmaceutique américain précise les raisons du départ de Dave Denton, expliquant que celui-ci a accepté une proposition de poste au sein du secteur des produits de consommation courante.

C'est Cecile Guegan, diplômée de l'Ecole de commerce à Brest, qui a été choisie pour lui succéder en tant que directrice financière par intérim. Actuellement responsable de l'activité mondiale de biopharmacie, celle-ci a notamment chapeauté l'intégration de Seagen en 2024.

Le laboratoire indique toutefois avoir lancé un processus de sélection, aussi bien en interne qu'en externe, afin de trouver un successeur permanent à son directeur financier.

A Wall Street, l'action cédait 1,7% jeudi matin en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces annonces.