Départ du président d'Albert (Ahold Delhaize) en Tchéquie
Ahold Delhaize annonce que Petr Pavlik, président de la marque Albert en République tchèque, quittera le groupe de distribution alimentaire pour poursuivre d'autres opportunités à l'extérieur. Il transférera ses fonctions à partir de ce jour.
Petr Pavlik a réintégré Ahold Delhaize en 2025 en tant que brand president d'Albert, après avoir été vice-président senior de l'entreprise entre 2016 et 2020, gérant les domaines commercial, marketing et de format.
Le groupe belgo-néerlandais a entamé le processus de recherche d'un successeur. En attendant, Jesper Lauridsen, directeur des opérations de la région CSE (Europe centrale et du Sud-Est) chez Ahold Delhaize, assumera ce poste à titre intérimaire.
Ahold Delhaize N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de détail aux Etats-Unis (57,5%) : exploitation, à fin 2025, de 2 017 magasins répartis par enseigne entre Food Lion (1 110), Stop & Shop (362), Giant/Martin's (194), Hannaford (188) et Giant Food (163). Le groupe développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site Peapod.com ;
- distribution de détail en Europe (42,5%) : exploitation de 7 534 magasins sous les enseignes Profi (1 745 en Romanie), Albert Heijn (1 288 aux Pays-Bas et en Belgique), Mega Image (993 en Roumanie), Delhaize (819 en Belgique et au Luxembourg), AB (645 en Grèce) Gall & Gall (629 aux Pays-Bas), Delhaize Serbia (546 en Serbie), Etos (506 aux Pays-Bas), Albert (349 en République Tchèque), et Ena Food (14 en Grèce). Ahold Delhaize N.V. développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site bol.com.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (21,6%), Etats-Unis (57,4%) et autres (21%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.