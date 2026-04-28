Départ du président d'Albert (Ahold Delhaize) en Tchéquie

Ahold Delhaize annonce que Petr Pavlik, président de la marque Albert en République tchèque, quittera le groupe de distribution alimentaire pour poursuivre d'autres opportunités à l'extérieur. Il transférera ses fonctions à partir de ce jour.

Petr Pavlik a réintégré Ahold Delhaize en 2025 en tant que brand president d'Albert, après avoir été vice-président senior de l'entreprise entre 2016 et 2020, gérant les domaines commercial, marketing et de format.



Le groupe belgo-néerlandais a entamé le processus de recherche d'un successeur. En attendant, Jesper Lauridsen, directeur des opérations de la région CSE (Europe centrale et du Sud-Est) chez Ahold Delhaize, assumera ce poste à titre intérimaire.