Petr Pavlik a réintégré Ahold Delhaize en 2025 en tant que brand president d'Albert, après avoir été vice-président senior de l'entreprise entre 2016 et 2020, gérant les domaines commercial, marketing et de format.

Le groupe belgo-néerlandais a entamé le processus de recherche d'un successeur. En attendant, Jesper Lauridsen, directeur des opérations de la région CSE (Europe centrale et du Sud-Est) chez Ahold Delhaize, assumera ce poste à titre intérimaire.