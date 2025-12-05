La séance offre un cocktail explosif entre redressement industriel, coups de pouce stratégiques et sanctions sévères liées aux opérations de marché. Tandis que certains titres profitent d'un vent porteur, d'autres subissent la réaction immédiate des investisseurs, révélant un paysage boursier aussi nerveux que sélectif.

Actions en hausse :

Derichebourg (+11%) explose après un bénéfice net en hausse à 122 MEUR, soutenu par la contribution d’Elior. Le chiffre d’affaires recule de 7,5% à 3,34 MdsEUR, tandis que la marge d’EBITDA progresse à 9,6%. Le groupe signale des livraisons plus rentables en fin d’exercice. Pour 2025-26, il vise un chiffre d’affaires stable et un EBITDA courant de 320 à 350 MEUR.

Ocado (+7%) bondit après l’annonce d’un paiement exceptionnel de 350 MUSD versé par Kroger. Le distributeur américain compense la fermeture de trois centres de traitement et l’abandon d’un projet prévu en 2026. Ocado indique poursuivre le développement de ses solutions technologiques pour soutenir son partenaire. Le marché réagit à cet apport ponctuel lié à l’ajustement du réseau automatisé de Kroger.

UCB (+6%) progresse après avoir relevé ses prévisions pour 2025, avec un chiffre d’affaires attendu au-delà de 7,6 MdsEUR. Le groupe anticipe une marge d’Ebitda ajustée supérieure à 31%, soutenue par la dynamique de ses traitements. UCB avertit toutefois que Briviact perdra son exclusivité en 2026. Le marché réagit aux perspectives renforcées et au potentiel de Bimzelx aux Etats Unis.

Neste (+5%) évolue après le relèvement d’objectif de cours de JP Morgan, passé de 16,50 à 18 EUR. Le broker maintient néanmoins une recommandation neutre sur le titre. Cette révision reflète une appréciation plus favorable du potentiel de valorisation.

Eramet (+4%) avance après l’annonce d’un programme de redressement visant à améliorer l’Ebitda de 130 à 170 MEUR d’ici deux ans. Le groupe compte accroître sa productivité, optimiser ses opérations et réduire ses investissements en 2025. Eramet souligne que la baisse prolongée des prix des matières premières continue de peser sur ses activités.

Alstom (+4%) se redresse après le relèvement de recommandation de Citi, qui passe de neutre à acheter. La banque vise désormais 31 EUR, contre 21 EUR auparavant. Cette amélioration reflète une perception plus constructive du potentiel de reprise du groupe.

Norsk Hydro (+4%) s’apprécie après le relèvement de recommandation de BNP Paribas Exane, qui passe de neutre à outperform. Le broker fixe un objectif de cours à 84 NOK. Cette révision traduit une vision plus favorable du potentiel du groupe.

Actions en baisse :

OVH Groupe (-11%) plonge après la fixation du placement secondaire ABB à 7,50 EUR par action, soit une décote d’environ 10,9% sur le dernier cours. L’opération porte sur 3,6 millions d’actions, représentant 27 MEUR et 2,4% du capital. Cette cession en bloc accentue la pression vendeuse sur le titre.

Swiss Re (-6%) décroche après avoir présenté des objectifs financiers jugés décevants, avec un bénéfice net de 4,5 MdsUSD attendu en 2026, sous le consensus. Le groupe annonce un programme annuel de rachat d’actions de 500 MUSD à partir de 2026 et une hausse de dividende d’au moins 7% par an. Swiss Re évalue par ailleurs à 250 MUSD l’impact du réexamen de son portefeuille vie et santé.

Big Yellow Group (-5%) fléchit après avoir mis fin aux discussions avec Blackstone Europe concernant une éventuelle offre de rachat. Le groupe juge qu’il n’existe “aucune base” pour poursuivre les échanges, malgré la mise à jour de valorisation transmise par Blackstone. Big Yellow souligne la solidité de son modèle et de sa stratégie. La date limite du 8 décembre ne sera pas prolongée.

OEM International (-4%) recule après l’abaissement de recommandation de Handelsbanken, passé d’acheter à conserver. Le broker ajuste également son objectif de cours de 171 à 169 SEK. Cette révision traduit une opinion plus prudente sur le potentiel du titre.

Schott Pharma (-4%) s’effrite après avoir publié des prévisions 2025/26 jugées décevantes, marquées par une demande affaiblie, notamment dans les seringues. Le groupe anticipe une année de transition dans un environnement difficile. UBS abaisse son objectif de cours à 24,70 EUR mais reste à l’achat, tandis que RBC maintient une opinion neutre avec un objectif de 21,50 EUR.

GTT (-2%) cède du terrain après le début de couverture de Goldman Sachs, initié à neutre. La banque fixe un objectif de cours à 165 EUR. Ce lancement traduit une approche prudente du potentiel du groupe. Le marché réagit à cette première appréciation.

Eni (-2%) se replie après le changement de recommandation de JP Morgan, passé d’acheter à vendre. La banque abaisse également son objectif de cours de 17 à 15,50 EUR. Cette révision reflète une opinion nettement plus prudente sur le dossier.