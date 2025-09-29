Derichebourg devrait profiter des tarifs douaniers sur l'acier chinois imposés par l'UE

La Commission européenne prévoit d'imposer, dans les prochaines semaines, des droits de douane compris entre 25% et 50% sur l'acier chinois afin d'enrayer la pression sur les prix de l'acier en Europe selon le journal allemand Handelsblatt.



Cette mesure permettrait de limiter les importations d'acier et de protéger les producteurs nationaux.



'Pour rappel, la Chine représente à elle seule 54% de la production mondiale d'acier. Lorsque la demande intérieure faiblit, comme c'est actuellement le cas en raison du ralentissement prolongé du secteur immobilier, elle exporte son excédent de production, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix' explique ce matin Invest Securities.



'Derichebourg qui vend des métaux recyclés et réalise plus de la moitié de son EBITDA consolidé grâce à la revente de ferraille, est directement impacté. En effet, le prix de la ferraille est déterminé de façon à aligner le coût de l'acier recyclé sur celui de l'acier primaire' rajoute le bureau d'analyse. .



Derichebourg bénéficieraient ainsi de l'entrée en vigueur de ces tarifs.