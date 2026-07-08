Derichebourg fait état d'une action en justice dans le dossier Scholz

Derichebourg fait part de l'introduction, par Chiho Environmental Group, d'une action devant la High Court of the Hong Kong Special Administrative Region, visant à contester la validité de la nomination des mandataires indépendants désignés à la suite de l'activation de sûretés au niveau de la holding de tête de Scholz Recycling, ainsi que les actes accomplis par ces derniers.

Le groupe français de services à l'environnement rappelle avoir annoncé, le 5 mai dernier, la signature d'un contrat engageant en vue de l'acquisition de 100% du capital de Scholz Recycling, à l'issue d'un processus compétitif mené par les mandataires indépendants.



Tout en précisant ne pas être visé par la procédure intentée par Chiho Environmental Group, Derichebourg affirme étudier cette action avec ses conseils afin d'en apprécier les contours et "tiendra le marché informé de toute évolution significative".



Pour l'heure, le groupe poursuit les démarches nécessaires à la réalisation de l'opération, qui reste soumise aux conditions suspensives usuelles en la matière, notamment aux autorisations requises au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers.