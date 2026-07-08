Derichebourg fait état d'une action en justice dans le dossier Scholz
Derichebourg fait part de l'introduction, par Chiho Environmental Group, d'une action devant la High Court of the Hong Kong Special Administrative Region, visant à contester la validité de la nomination des mandataires indépendants désignés à la suite de l'activation de sûretés au niveau de la holding de tête de Scholz Recycling, ainsi que les actes accomplis par ces derniers.
Le groupe français de services à l'environnement rappelle avoir annoncé, le 5 mai dernier, la signature d'un contrat engageant en vue de l'acquisition de 100% du capital de Scholz Recycling, à l'issue d'un processus compétitif mené par les mandataires indépendants.
Tout en précisant ne pas être visé par la procédure intentée par Chiho Environmental Group, Derichebourg affirme étudier cette action avec ses conseils afin d'en apprécier les contours et "tiendra le marché informé de toute évolution significative".
Pour l'heure, le groupe poursuit les démarches nécessaires à la réalisation de l'opération, qui reste soumise aux conditions suspensives usuelles en la matière, notamment aux autorisations requises au titre du contrôle des concentrations et des investissements étrangers.
Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de recyclage (94,4%) : collecte et recyclage de métaux non ferreux (53,4% du CA) et de métaux ferreux (41,5%). Le solde du CA (5,1%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ;
- prestations de services aux collectivités (5,5%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,2%), Europe (24,3%) et Amériques (6,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.