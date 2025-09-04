Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de recyclage (94,6%) : collecte et recyclage de métaux non ferreux (49,8% du CA) et de métaux ferreux (45,2%). Le solde du CA (5%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ; - prestations de services aux collectivités (5,3%) ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,7%), Europe (24,3%) et Amériques (6%).