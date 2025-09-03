Derichebourg : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Derichebourg, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 6 à 5 euros, dans le sillage d'une révision à la baisse par le groupe de services de ses objectifs annuels, avec un EBITDA courant désormais attendu entre 300 et 310 millions d'euros.



Le bureau d'études explique que les objectifs précédents 'supposaient le retour des volumes et des prix au niveau du premier semestre, ce qui n'a pas été le cas', et donc que les conditions actuelles ne lui permettaient pas de valider ces objectifs.



Aussi, Oddo BHF révise en baisse de 11,5% ses propres estimations topline et de 17% ses estimations d'EBITDA à 300 MEUR soit une marge de 9% (-20 points de base). 'La visibilité reste à ce stade limitée pour l'exercice 2026 qui débutera le 1er octobre', ajoute l'analyste.