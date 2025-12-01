Derichebourg accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120 lundi, pénalisé par la dégradation du conseil de TPICAP Midcap qui s'inquiète du niveau de valorisation atteint par le titre après son récent redressement en Bourse.
A 12h30, l'action du groupe de services à l'environnement recule de 3,5% tandis que l'indice SBF abandonne 0,7%.
Dans une note intitulée "concilier attentes et réalisations", les analystes de TPICAP Midcap indiquent avoir ramené leur opinion sur la valeur de "achat" à "conserver" avec un objectif de cours fixé à 6,4 euros, c'est-à-dire le cours de clôture de vendredi dernier.
"Nous constatons qu'un écart croissant entre les attentes du marché et le contexte économique immédiat du groupe s'est traduit par une importante réévaluation du titre, ce qui nous conduit à dégrader notre recommandation", souligne la société de Bourse.
A la clôture de vendredi soir, l'action Derichebourg affichait une hausse de plus de 26% sur les trois derniers mois, à comparer avec un gain de 4% pour le SBF 120.
Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de recyclage (94,6%) : collecte et recyclage de métaux non ferreux (49,8% du CA) et de métaux ferreux (45,2%). Le solde du CA (5%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ;
- prestations de services aux collectivités (5,3%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,7%), Europe (24,3%) et Amériques (6%).
