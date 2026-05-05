Derichebourg va acquérir le groupe Scholz Recycling
Le spécialiste du recyclage des déchets, principalement métalliques, et des services aux collectivités a signé un contrant engageant portant sur l'acquisition de 100% du capital du groupe Scholz Recycling.
Fondée en 1872, cette société l'un des acteurs majeurs du recyclage de métaux en Europe et a généré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros en 2025. Elle dispose d'un ancrage industriel historique en Allemagne, ainsi qu'en République Tchèque, Pologne, Slovénie, et au travers de coentreprise en Autriche et en Roumanie.
L'opération permettrait à Derichebourg de gagner en dimension opérationnelle en intégrant un réseau de plus de 100 centres de recyclage sur des territoires où le Français n'est actuellement pas ou peu présent. Elle permettrait également au groupe de répondre à la demande croissante des aciéristes européens qui vont remplacer dans les prochaines années leurs haut-fourneaux historiques par des fours à arc électrique. Et enfin, le dernier objectif est d'optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à des activités logistiques et commerciales complémentaires en Europe.
Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, mais l'acquisition sera entièrement financée par les ressources de trésorerie existantes et les lignes de crédit confirmées de Derichebourg qui précise que son ratio d'endettement restera en deçà des limites prudentielles.
Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de recyclage (94,4%) : collecte et recyclage de métaux non ferreux (53,4% du CA) et de métaux ferreux (41,5%). Le solde du CA (5,1%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ;
- prestations de services aux collectivités (5,5%) ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (69,2%), Europe (24,3%) et Amériques (6,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.