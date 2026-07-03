Rejet motivé par des raisons concurrentielles mais qui, du reste, ne surprend pas les analystes de Zonebourse sur des critères strictement financiers, comme nous l'écrivions plus tôt cette année dans Getty Images en flirt avec le dépôt de bilan.
La grande question autour de l'activité des deux groupes est de savoir si la valeur de leurs actifs - leurs banques d'images - tiendra bon dans un monde dominé par l'IA générative. Dans le cas de Getty, écrasé sous la dette, on note déjà que cette évolution se traduit par une solvabilité en érosion rapide.
Comme nous l'écrivions à la même époque dans Shutterstock affole les arbitragistes, son concurrent, introduit en bourse en 2012, a connu un parcours autrement plus épatant, avec un chiffre d'affaires multiplié par six depuis, et un profit d'exploitation avant investissements - ou EBITDA - multiplié par huit.
Même après l'échec de la fusion, son titre devrait continuer d'affoler les arbitragistes, possiblement même encore davantage qu'avant. Getty proposait en effet près de 29 dollars par action, or le voici désormais sous le seuil de 10 dollars après la fin de non-recevoir émise par la CMA.
La valeur d'entreprise de Shutterstock s'est en conséquence écrasée à environ trois fois l'EBITDA et cinq fois le cash-flow libre - stock-options non retraitées - réalisé sur le dernier exercice fiscal 2025.
Les optimistes verront deux occasions de se réjouir : un, l'offre de Getty à plus de trois fois le cours actuel offre un repère clair si un autre acquéreur stratégique se manifestait ; deux, même sur une base indépendante, voici Shutterstock valorisé de manière possiblement attractive suite à une réaction peut-être trop épidermique du marché.
Shutterstock sera-t-il un gagnant ou un perdant de la montée en puissance de l'IA ? C’est bien sûr la question à cinq cent millions de dollars - la valeur d’entreprise actuelle du groupe.
Quelques jours avant que la fusion ne soit révoquée par les autorités de la concurrence britanniques, Getty annonçait un partenariat avec OpenAI. Difficile cependant de savoir qu'en penser puisque les termes techniques et financiers du contrat n'ont pas été dévoilés - ce qui laisse à penser qu'ils ne sont pas franchement mirobolants pour la banque d'images.
Chez Shutterstock, les accords de licence avec les agents d'intelligence artificielle assurent déjà près d’un sixième du chiffre d'affaires, mais la montée en puissance de ces partenariats n'a pas eu d'impact notable sur le profit d'exploitation.
Les investisseurs, qui voyaient le rapprochement avec Getty comme une bouée de sauvetage, ont donc choisi leur camp - et il s'agit de celui des pessimistes. Les résultats du premier trimestre de Shutterstock conforteront d'ailleurs leur point de vue, puisque le chiffre d'affaires du groupe y accusait un sévère décrochage de 18%.
Shutterstock, Inc. est une plateforme créative mondiale qui met en relation les marques et les entreprises avec des contenus de haute qualité. Sa plateforme rassemble les utilisateurs et les contributeurs de contenus en proposant des ressources facilement consultables pour lesquelles les clients acquièrent des licences, et en rémunérant les contributeurs à chaque fois que leurs contenus sont utilisés sous licence. Les contributeurs téléchargent leur contenu sur les sites Web de la société en échange de redevances calculées en fonction de l'activité de téléchargement des clients. Elle propose des licences pour les métadonnées associées aux images, séquences vidéo, morceaux de musique et modèles 3D de la société par le biais de ses services de fourniture de données, de distribution et de publicité, ainsi que par l'intermédiaire de son activité Giphy, qui consiste en des visuels au format d'échange graphique (GIF). Elle propose des solutions spécialisées pour du contenu associé à des outils et services de production via Shutterstock Studios. Il propose des images, notamment des photographies, des vecteurs et des illustrations, ainsi que des séquences vidéo, notamment des clips vidéo et des effets vidéo de qualité cinématographique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.