Derrière la hausse estivale, les risques s'accumulent
Publié le 11/08/2025 à 17:06 - Modifié le 11/08/2025 à 17:06
Publié le 11/08/2025 à 17:06 - Modifié le 11/08/2025 à 17:06
|Un environnement incertain pour les petites entreprises
|18:42
|MT
|L'Europe s'active pour influencer la position américaine avant le sommet Trump-Poutine
|18:41
|RE
|Le blé parisien recule avant les estimations américaines sur les récoltes
|18:41
|RE
|L'or recule alors que les marchés attendent des clarifications sur les droits de douane et l'inflation
|18:34
|RE
|L'or recule alors que les marchés attendent des précisions sur les droits de douane et les données sur l'inflation
|18:33
|RE
|Donald Trump redonne de l'espoir au secteur du cannabis
|18:26
|La rencontre avec Poutine sera une "réunion de prise de contact", dit Trump
|18:13
|RE
|Hartree en discussions pour acquérir le géant du cacao Touton, selon des sources
|18:12
|RE
|La justice américaine refuse de lever le secret sur les dossiers du grand jury concernant Ghislaine Maxwell
|18:08
|RE
|L'offensive israélienne sur la ville de Gaza pourrait ne pas avoir lieu avant plusieurs semaines
|18:03
|RE
|Trump qualifie sa rencontre avec Poutine de « prise de contact » et affirme vouloir oeuvrer pour la fin de la guerre
|17:53
|RE
|Panne d'électricité majeure dans le centre et le sud de l'Irak : le courant progressivement restauré
|17:50
|RE
|Le candidat à la présidentielle colombienne Miguel Uribe décède deux mois après une tentative d'assassinat
|17:48
|RE
|L'armée nigériane élimine des dizaines de membres de gangs dans le nord-ouest, selon l'armée de l'air
|17:46
|RE
|Réactions à la mort du candidat présidentiel colombien Uribe
|17:45
|RE
L'Ukraine et l'inflation reviennent au centre du jeu
L'agenda politique et géopolitique va façonner la semaine boursière. Il a d'ailleurs déjà commencé à le faire en dopant le bitcoin et en enfonçant le pétrole. Mais les données macroéconomiques ne sont jamais loin, surtout lorsqu'il s'agit de surveiller l'inflation américaine comme le lait sur le feu.
Avis d'analystes du jour : Technip Energies fait débat, Schneider subit une dégradation, objectif 1950 EUR sur Rheinmetall
Bourse : Crédit Agricole bankable en Italie, Orsted a besoin d'argent et Nvidia et AMD passent à la caisse
Wall Street : Le nouveau levier de Washington dans la guerre froide technologique
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national