Derrière la volatilité : les tendances qui vont compter d'ici décembre
Publié le 24/11/2025 à 14:20 - Modifié le 24/11/2025 à 14:21
Fed : Une baisse des taux en décembre jugée appropriée, mais l'incertitude demeure pour janvier
Michael Wilson de Morgan Stanley inquiet du manque de réactivité de la Fed
Cacophonie sur la baisse des taux
Les investisseurs sont en train de réorienter leurs paris vers les secteurs défensifs en prenant (un peu) leur distance avec le boom de l'intelligence artificielle. Les marchés ont mieux terminé la semaine dernière qu'ils ne l'avaient commencé grâce à la résurrection du scénario de baisse de taux de la Fed dès décembre. Les jours qui viennent seront marqués par le retour de quelques statistiques aux Etats-Unis après la fin du shutdown et par une semaine boursière américaine tronquée par l'enchaînement jeudi férié de Thanksgiving / Black Friday.
Avis d'analystes du jour : Soitec et Ocado se font rectifier, EssilorLuxottica et Solaria Energia séduisent
Bourse : BHP et Anglo American ratent encore leur mariage, LVMH renfloue Le Parisien, Ubisoft souffle
Kyiv va continuer à travailler sur un plan de paix avec ses alliés, dit Zelensky
Paris : en quête de repères après une résurgence de volatilité boursière
Les Bourses mondiales portées par l'espoir d'une baisse des taux de la Fed
Point marchés-L'Europe vue dans le vert au lancement d'une semaine riche en événements (actualisé)
