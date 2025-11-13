Des analystes relèvent leurs prévisions sur Richemont avant la publication des résultats

HSBC a relévé sa recommandation à ' Achat ' (contre Conserver) sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 155 à 190 francs suisses.



L'analyste pense que les résultats du premier semestre (attendus le 14 novembre) pourraient constituer un catalyseur positif.



HSBC a constaté une amélioration des performances de Richemont en Asie, y compris en Chine. Par conséquent, il relève ses prévisions à +12,8 % de croissance organique pour les Maisons de Joaillerie, en amélioration par rapport au deuxième trimestre (+11 %). L'analyste anticipe désormais une croissance de 6 % pour la région Asie-Pacifique (contre -1 % précédemment).



'Nous pensons que les Maisons de Joaillerie devraient continuer à afficher d'excellentes performances à court et moyen terme, grâce à l'attractivité du segment et à la créativité/innovation de leurs produits, comme en témoigne le lancement de la collection Love Unlimited fin septembre' indique HSBC.



'Love est la collection phare de Cartier, représentant plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 19 % des ventes totales de la marque. Love Unlimited pourrait contribuer à dynamiser les performances du quatrième trimestre, déjà solides l'an dernier grâce à l'effet positif des élections américaines' rajoute le bureau d'analyse.



'Les risques pesant sur les marges, liés à plusieurs facteurs défavorables tels que l'appréciation du cours de l'or, les fluctuations des taux de change et, dans une certaine mesure, les droits de douane américains (en particulier pour l'activité Horlogerie Spécialisée), ont également motivé notre prudence vis-à-vis de Richemont. Cependant, si le chiffre d'affaires des Maisons de Joaillerie est aussi solide, voire plus, que nous l'anticipons, nous estimons que l'évolution des marges ne devrait pas poser de problème majeur' explique également HSBC.



L'analyse s'attend à une baisse de la marge d'EBIT de 70 points de base à 20,2 % pour l'exercice 2026 (clôture en mars).



Il relève ses estimations d'EBIT de 3 %, 4 % et 5 % respectivement pour les exercices 2026 à 2028, ainsi que ses hypothèses de croissance à long terme, ce qui l'amène à porter son objectif de cours à 190 CHF.



Jefferies maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 185 francs suisses (contre 165 francs suisses) avant la publication des résultats.



Jefferies estime que les résultats semestriels de Richemont publiés vendredi devraient confirmer les gains impressionnants enregistrés aux États-Unis, les progrès satisfaisants réalisés dans la région EMEA et les vents contraires plus modérés dans la région APAC.



Selon l'analyste, la marge brute pourrait être légèrement plus sous pression que prévu, mais un EBIT globalement inchangé témoignerait d'une résilience à la pointe du secteur, ce qui serait impressionnant compte tenu des effets de change.



'Les lancements de Cartier en septembre semblant avoir trouvé un écho très favorable auprès des consommateurs et compte tenu du bon fonctionnement du mécanisme de reprise des prix' indique le bureau d'analyse.



Dans ce contexte incertain, Richemont offre un rapport risque/rendement supérieur souligne Jefferies.