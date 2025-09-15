RTX indique que la filiale britannique de sa division Raytheon a remporté un contrat auprès de BAE Systems pour la fourniture de ses antennes anti-brouillage Landshield Plus destiné au véhicule de combat d'infanterie CV90.
Le système sera livré entre 2025 et 2029 pour une utilisation sur la plateforme développée par l'activité Hägglunds de BAE Systems, s'ajoutant aux milliers de systèmes anti-brouillage de Raytheon UK en service dans le monde entier.
'La solution montée fournit aux utilisateurs des informations sur les signaux interférents et leur position, et offre une connaissance de la situation en temps réel pour aider dans les environnements nécessitant des problèmes de GPS', explique RTX.
Le groupe de défense américain ajoute que sa conception compacte et légère un seul boîtier, ainsi que sa faible consommation d'énergie le rendent très polyvalent pour une utilisation sur des plateformes terrestres, maritimes et aériennes.
Des antennes anti-brouillage RTX pour BAE Systems
Publié le 15/09/2025 à 15:28
