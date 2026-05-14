Les tribulations de Donald Trump en Chine ont démarré cette nuit par quelques déclarations cordiales, mais aussi une petite pique de Xi Jinping concernant Taïwan. Les marchés financiers, eux, espèrent une embellie dans les relations commerciales entre les deux pays, même si elle n'est que de façade.

Ce matin, je m’étais juré d’être original et d’éviter le sujet du moment. Je parle évidemment du grand feu vert à la plantation des tomates au potager, le lendemain des saints de glace. Non, Kévin, les saints avec un "a", pas avec un téton. Il faut reconnaître une chose : voilà au moins quelque chose qui a résisté au changement climatique. On ne plante ses tomates qu’après les saints de glace (Saint-Mamert, Saint-Pancrace et Saint-Servais, les 11, 12 et 13 mai) sous peine d’être damné, moqué, voire lapidé. Cela fait pourtant belle lurette qu’il ne gèle plus à cette période au fond des vallées alpines. Mais l’Almanach Savoyard l’affirme : il faut continuer. Et l’Almanach Savoyard ne plaisante pas avec ces choses-là. D’ailleurs, il est en vente dans toutes les bonnes librairies et sur le world wide web, ce qui clôt le débat scientifique.

Tout ça pour dire que je suis avec vous ce matin, au lieu de planter mes tomates, parce que quelqu'un, chez Euronext, a décidé que la Bourse est ouverte pour l'Ascension. Une fois de plus, la Finance piétine l'Agriculture. Je vais donc me rabattre sur le deuxième sujet du moment : la visite de Donald Trump en Chine. La magie du décalage horaire fait que le premier échange entre Trump et Xi a déjà eu lieu ce matin. On s'est échangé quelques banalités et des preuves de bonne volonté quant à la coopération économique. Le Président chinois en a quand même profité pour glisser que la question de Taïwan reste un point de friction susceptible d'entraîner les deux pays sur une trajectoire dangereuse dans l'hypothèse où elle serait mal gérée. A bon entendeur… Xi Jinping a ensuite discuté avec les dirigeants d'entreprises que Donald Trump a convoyés dans ses valises et qui pèsent ensemble quelques milliers de milliards de dollars : notamment Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook d'Apple et Elon Musk de Tesla, SpaceX, X et compagnie.

Dans le volet géopolitique, Chine et Etats-Unis doivent discuter de trêve commerciale, d’IA, d’énergie et de semi-conducteurs. Les spécialistes pensent que le rapport de force est moins favorable à Washington qu'il ne l'était en 2017 lors de la précédente visite de Donald Trump durant son premier mandat. Et puis il y a l'Iran. Le Président américain a clamé haut et fort avant son voyage qu'il n'avait pas besoin de la Chine pour mettre Téhéran en coupe réglée. Son secrétaire d'Etat, Marco Rubio, n'a pas marché dans les pas de son patron puisqu'il a déclaré que les Etats-Unis cherchent à convaincre la Chine d'amener l'Iran à "renoncer à ce qu'il fait actuellement et à ce qu'il tente de faire dans le golfe Persique". La suite du programme des deux présidents, pendant que leurs délégations discutent les éléments techniques : visite du Temple du Ciel et banquet d'Etat ce jeudi, puis thé et déjeuner vendredi.

Même si elle s'en défend, les conséquences de la guerre en Iran forment un énorme boulet pour la Maison Blanche. Les chiffres d'inflation d'avril, publiés mardi, ont inquiété. L'évolution des prix à la production, annoncée hier, est encore pire : 6% de hausse sur un an, au plus haut depuis 2022 et bien au-dessus de ce qui était redouté. Le dénominateur commun, c'est le prix de l'énergie. Pour le moment, le transfert au consommateur américain n'est pas intégral : les données montrent que les entreprises ont préféré, à ce stade, encaisser une partie du choc sans le répercuter pleinement sur leurs clients. Mais cette situation n'est pas tenable sur la durée, ce qui ramène la problématique à la question temporelle. Si une sortie de crise permet de faire refluer les cours pétroliers, les dommages économiques devraient être limités. Dans le cas contraire, la Fed va faire face à un sérieux casse-tête, en ayant à relever les taux pour freiner l'inflation au moment où l'économie aurait besoin d'être irriguée.

Les craintes du marché sur l'inflation se sont matérialisées hier lors du placement d'obligations à 30 ans par le Trésor américain. Les investisseurs ont exigé un rendement de 5,05% pour absorber le papier, soit le niveau le plus élevé depuis 2007. Mais la poussée inflationniste ne concerne pas que les Etats-Unis : le Japon a aussi emprunté à un prix maximum.

La journée sera marquée par une activité modeste sur plusieurs marchés européens, compte tenu de l'absence de nombreux intervenants. Aux Etats-Unis, les données macroéconomiques sont désormais sur le devant de la scène, à cause des remous précités et de la fin de la saison de publication des résultats du 1er trimestre. Cet après-midi, focus sur l'emploi hebdomadaire, les ventes de détail, les prix à l'import export et les stocks des entreprises. Les indices actions restent tractés par les entreprises des semiconducteurs, qui ont en partie effacé leur faux pas de mardi. Même l'Europe se passionne pour ses quelques gloires du secteur, avec des gains voisins de 10% pour STMicroelectronics et Infineon. Hier soir, l'appétit pour l'IA des Américains s'est encore manifesté par la flambée de 20% de Cisco, qui est devenu le nouveau proxy à la mode pour accompagner le mouvement, après une communication fort bien troussée.

En Asie-Pacifique, l'indice MSCI AC Asia Pacific évolue non loin de l'équilibre ce matin. La Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan gagnent un peu de terrain, mais le Japon et l'Australie baissent. Il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer de cette séance, sinon que la première sortie commune de Trump et Xi n'a pas entraîné de mouvement particulier. Les indicateurs avancés européens sont haussiers.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

8h00 : PIB du 1 er trimestre (Royaume-Uni)

trimestre (Royaume-Uni) 14h30 : inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

14h30 : prix à l'import export (Etats-Unis)

14h30 : ventes de détail (Etats-Unis)

16h00 : stocks des entreprises (Etats-Unis)

19h00 : discours de Hammack de la Fed (Etats-Unis)

23h45 : discours de Williams de la Fed (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

ACS : UBS reprend le suivi à acheter avec un objectif de cours relevé de 120 à 150 EUR.

Adecco Group : Bank Vontobel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 35 à 30 CHF. Jefferies maintient sa recommandation de sousperformance et réduit l'objectif de cours de 16 à 13,50 CHF.

Alcon : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 87 à 84 CHF.

Alstom : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 23 à 20 EUR.

Argenx : Rothschild maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 950 à 973 EUR.

Bonduelle : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 8,40 EUR à 8,10 EUR.

Eiffage : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 158 à 162 EUR.

Eutelsat Communications : Morgan Stanley reste à pondération de marché et relève l'objectif de cours de 2,40 à 2,70 EUR.

Groupe Bruxelles Lambert : Citi maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 79,20 EUR à 85,10 EUR.

Infotel : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort et relève l'objectif de cours de 48,50 EUR à 51 EUR.

Medincell : Evercore ISI reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 43 à 36 EUR.

Orsted : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 160 DKK à 225 DKK.

QT Group : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 22 à 28 EUR.

SES S.A. : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 7,10 à 8,50 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6,50 à 7 EUR.

SMA Solar Technology : TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 40 à 51 EUR.

Stellantis : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 6,50 à 5,50 EUR.

Tecan Group : Bank Vontobel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 138 à 148 CHF.

Vallourec : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 27,50 EUR à 28,80 EUR.

Valneva : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 2,15 EUR à 2,10 EUR.

Veolia Environnement : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 38 EUR à 40 EUR.

Vistry Group : Stifel passe d'acheter à conserver et réduit l'objectif de cours de 580 GBX à 340 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres) EPC Groupe publie un chiffre d'affaires consolidé qui progresse de 9,4% au premier trimestre. Infotel a enregistré une croissance de 8,6% de son chiffre d'affaires au T1 et anticipe une croissance annuelle supérieure à 5%.

Vinci, via sa filiale Taylor Woodrow, a remporté un contrat de 990 millions d'euros pour la construction d'infrastructures de la ligne à grande vitesse britannique HS2.

Airbus et Blackstone seraient en pourparlers pour participer à la levée de fonds de 600 millions d'euros de Quantum Systems.

Ipsen annonce le départ de Karen Witts du conseil d'administration.

Euroapi a confirmé être en discussions avec des acquéreurs potentiels pour son site de Brindisi.

Les principales publications du jour : Bastide, Adomos, Artmarket, Invibes… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Cisco s'envole de 20% hors séance après avoir annoncé un pivot vers les infrastructure IA.

Ford a gagné 13% hier, dopé par les promesses de sa division de stockage d'énergie mises en exergue par Morgan Stanley.

Arm Holdings et Softbank ont tenté de racheter Cerebras mais ont essuyé un refus, selon Bloomberg.

Broadcom attaque Bruxelles dans le cadre de l'enquête antitrust liée à VMware.

Apple étudie l'intégration des agents d'IA au sein de l'App Store, selon The Information.

Le Conseil d'Etat rejette une requête d'Amazon sur le tarif de livraison des livres.

PayPal s'associe à Anthropic pour une offre aux petites entreprises.

Cerebras a fixé le prix de son IPO à 185 USD par action, permettant une levée de fonds de 5,55 MdsUSD.

Les principales publications du jour : Applied Materials, Brookfield Corporation…

D'Asie et d'ailleurs

Honda enregistre sa première perte annuelle, plombé par une charge de 9 milliards de dollars liée aux véhicules électriques.

Eneos va racheter la participation de Chevron dans Singapore Refining et d'autres actifs pour 2,2 milliards de dollars.

Samsung Electronics propose la reprise des négociations salariales.

Nidec confirme des soupçons d'irrégularités lors d'un audit de qualité interne.

Les principales publications du jour : Hon Hai Precision, Fujikura, Nu Holdings…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.