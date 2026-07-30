Des banques négocient un financement de 15 milliards de dollars pour un centre de données d'Anthropic
Nexus Data Centers est en discussions avancées pour lever 15 milliards de dollars afin de financer un campus destiné à Anthropic au Texas. Google soutiendrait le projet en apportant des garanties financières et en fournissant les puces nécessaires aux infrastructures d'intelligence artificielle.
Selon le Wall Street Journal, un consortium bancaire mené par Morgan Stanley négocie le financement d'un centre de données situé à Hubbard, au Texas, développé par Nexus Data Centers. Le site comprend une centrale électrique au gaz naturel d'une capacité de 1,6 gigawatt destinée à alimenter les infrastructures d'Anthropic. Ce projet s'inscrit dans le contexte des investissements massifs des grandes entreprises technologiques pour répondre à la forte demande en capacités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle.
Google aurait accepté de garantir plusieurs milliards de dollars correspondant aux engagements de location et aux contrats d'électricité d'Anthropic en cas de défaillance de la start-up. Ces garanties couvriraient quatre contrats de location de centres de données ainsi que les accords d'approvisionnement en électricité associés au site. En contrepartie, le groupe pourrait obtenir une participation d'environ 20% dans le projet de centre de données et de production d'électricité.
Le montage financier comprendrait un prêt-relais de 14 milliards de dollars ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable. Anthropic prévoit d'équiper le site avec des processeurs TPU développés par Google et Broadcom, financés dans le cadre d'un accord distinct conclu avec Broadcom. Anthropic a refusé de commenter ces informations, tandis que Google et Morgan Stanley n'ont pas répondu aux sollicitations de Reuters.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.