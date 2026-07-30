Des banques négocient un financement de 15 milliards de dollars pour un centre de données d'Anthropic

Nexus Data Centers est en discussions avancées pour lever 15 milliards de dollars afin de financer un campus destiné à Anthropic au Texas. Google soutiendrait le projet en apportant des garanties financières et en fournissant les puces nécessaires aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Selon le Wall Street Journal, un consortium bancaire mené par Morgan Stanley négocie le financement d'un centre de données situé à Hubbard, au Texas, développé par Nexus Data Centers. Le site comprend une centrale électrique au gaz naturel d'une capacité de 1,6 gigawatt destinée à alimenter les infrastructures d'Anthropic. Ce projet s'inscrit dans le contexte des investissements massifs des grandes entreprises technologiques pour répondre à la forte demande en capacités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle.



Google aurait accepté de garantir plusieurs milliards de dollars correspondant aux engagements de location et aux contrats d'électricité d'Anthropic en cas de défaillance de la start-up. Ces garanties couvriraient quatre contrats de location de centres de données ainsi que les accords d'approvisionnement en électricité associés au site. En contrepartie, le groupe pourrait obtenir une participation d'environ 20% dans le projet de centre de données et de production d'électricité.



Le montage financier comprendrait un prêt-relais de 14 milliards de dollars ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable. Anthropic prévoit d'équiper le site avec des processeurs TPU développés par Google et Broadcom, financés dans le cadre d'un accord distinct conclu avec Broadcom. Anthropic a refusé de commenter ces informations, tandis que Google et Morgan Stanley n'ont pas répondu aux sollicitations de Reuters.