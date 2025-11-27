Trigano publie un bénéfice net en chute de 36,1% à 239,4 millions d'euros au titre de son exercice 2025, soit 12,41 euros par action, et un bénéfice opérationnel courant en recul de 32,9% à 335,9 MEUR, pour un chiffre d'affaires en retrait de 6,8% à 3,66 MdsEUR.
Outre la baisse de la marge commerciale liée à celle du CA (-11,1% à périmètre constant), il a enregistré une érosion du taux de marge liée à des opérations ciblées de promotion des ventes destinées à accélérer la réduction des stocks dans les réseaux.
Trigano fait aussi part d'une diminution des heures produites entraînant une moins bonne absorption des charges de production, et d'une baisse de la productivité liée à l'adaptation de l'organisation de la production dans un contexte de forte baisse des volumes produits.
Le directoire proposera à l'assemblée générale du 6 janvier 2026 le versement d'un dividende brut de 3,60 EUR par action ordinaire au titre de l'exercice clos le 31 août 2025, correspondant au montant des acomptes déjà versés.
Le constructeur de véhicules de loisirs augmentera de façon progressive ses productions au cours du premier semestre 2026, et "entrevoit une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour le nouvel exercice".
Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- véhicules de loisirs (95,3%) : camping-cars (83,6% du CA ; 1er constructeur européen ; 55 400 véhicules vendus en 2023/24 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), caravanes (4,7% ; 10,200 unités ; Sterckeman et Caravelair), résidences mobiles (2,7% ; 4 000 unités ; Résidences Trigano) et autres (1,9%). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (7,1% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ;
- équipements de loisirs (4,7%) : essentiellement remorques (119 300 remorques vendues en 2023/24 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32%), Allemagne (22,8%), Royaume-Uni (13,2%), Italie (6,5%), Espagne (5%), Belgique (4,6%), Pays nordiques (4,1%), Pays-Bas (3,1%) et autres (8,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.