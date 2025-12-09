Des bénéfices annuels en fort recul pour Catana Group

Catana Group publie un bénéfice net part du groupe de 13,6 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, contre 29,7 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel courant de 17,4 MEUR, à comparer à 38,1 MEUR en 2023-24.



Dans un marché "marqué par un attentisme accru face à l'instabilité mondiale du moment, que la politique de la nouvelle administration américaine a accentuée", le fabricant de navires de plaisance a enregistré une baisse de 23% de son activité, à 174,9 MEUR.



Soucieux de ne pas s'inscrire dans une politique de surrégime industriel, il a accompagné la réduction de son chiffre d'affaires par un ajustement de ses productions, utilisant les leviers de flexibilité construits pendant les périodes de fortes croissances.



Le conseil d'administration proposera lors de la prochaine assemblée générale mixte qui se tiendra le 25 février prochain, le versement d'un dividende de 0,13 euro par action pour l'exercice écoulé, contre 0,18 euro en 2023-24.



Par ailleurs, après avoir constaté les démissions de Pascale Poncin et Corinne Mercier, le conseil a décidé, lors de sa réunion du 8 décembre, de coopter Boris Compagnon et Nathalie Lucas en qualité d'administrateur, avec effet immédiat.