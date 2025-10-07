Constellation Brands publie au titre de son deuxième trimestre 2025-26, en données comparables, un BPA en repli de 16% à 3,63 dollars, un niveau toutefois supérieur au consensus, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 18% à 893 millions de dollars.
Toujours en données comparables, le groupe de boissons alcoolisées a vu son chiffre d'affaires reculer de 15% à 2,48 MdsUSD (-8% en organique), dont un retrait de 7% pour les bières 'reflétant des vents contraires socio-économiques affectant la demande des ménages'.
'Dans ce contexte, nous sommes satisfaits de continuer à mener l'industrie de la bière aux Etats-Unis en termes de gains de parts de marché en dollar, et à surperformer l'industrie américaine du vin', commente son CEO Bill Newlands.
Pour l'exercice en cours, Constellation Brands confirme ses prévisions récemment mises à jour d'un BPA comparable entre 11,30 et 11,60 USD, ainsi que d'un cash-flow opérationnel de 2,5 à 2,6 MdsUSD et d'un free cash-flow de 1,3 à 1,4 MdUSD.
Constellation Brands, Inc. figure parmi les principaux producteurs américains de vins, de spiritueux et de bières. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- bières (83,7%) : marques Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Pacifico et Victoria ;
- vins et spiritueux (16,3%) : vins (marques Robert Mondavi, Simi, Mark Xest, Kim Crawford, Estancia, Clos du Bois, Black Box, etc.) et spiritueux (marques Casa Noble et High West).
98,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
