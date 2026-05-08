Depuis des années, Hammond Power Solutions (HPS) privilégie la croissance et le réinvestissement au détriment de la protection de ses marges et de l'assainissement de son bilan. Les investisseurs attendent toujours la preuve que ce changement d'échelle se traduira enfin par des bénéfices nets durables, et non par une simple progression du chiffre d'affaires.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'électricité devrait croître à un taux annuel moyen de 3.6 % jusqu'en 2030, marquant ainsi la plus forte poussée organique en près de deux décennies.

Cette trajectoire devrait porter la consommation mondiale totale au-delà de 29 000 TWh d'ici 2026, établissant un nouveau record sous l'impulsion des centres de données, de l'électrification industrielle et de la modernisation des réseaux. Cet essor nécessite des investissements massifs dans les équipements de transport, de distribution et de gestion de la tension, soit précisément les segments où opèrent les transformateurs et les dispositifs de qualité de l'énergie.

Dans son rapport 'Electricity 2024', l'AIE souligne que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la demande, avec une croissance mondiale projetée à environ 3.4 % par an jusqu'en 2026. Cela représente une accélération significative par rapport aux taux de croissance historiques de 0.9 % à 1.6 % précédemment suivis par l'EIA américaine.

Dans ce paysage, HPS s'impose comme un pilier vital des infrastructures industrielles. Bien qu'ils soient l'un des principaux fournisseurs pour la modernisation du réseau canadien et le déploiement des énergies renouvelables, leur rôle est également stratégique : ils agissent comme un levier industriel clé sur le marché de l'énergie aux États-Unis, soutenant la transition globale de l'Amérique du Nord vers un avenir électrifié à forte demande.

Contraction des marges

Les résultats du premier trimestre 2026 de HPS en disent moins sur la demande que sur la discipline financière. Le chiffre d'affaires a bondi à 264.8 millions de dollars canadiens, en hausse de 31.5 % sur un an contre 201.4 millions de CAD, porté principalement par l'augmentation des expéditions vers les États-Unis et le Mexique, des hausses de prix visant à compenser les tarifs douaniers, et une forte demande pour les produits sur mesure, notamment les projets liés aux centres de données.

Le bénéfice net est tombé à 19.6 millions de CAD, contre 26.2 millions de CAD, soit un recul de 25 % en glissement annuel. La marge brute s'est contractée, passant de 31.5 % à 30.1 %. La direction incrimine les tarifs douaniers, tant pour les coûts directs sur les importations que pour les impacts indirects sur les matières premières, et admet que ses hausses de prix accusent un retard sur l'envolée des dépenses.

La croissance des revenus de 31.5 % masque une chute des profits de 25.4 %. C'est un signal d'alarme. Les acquisitions gonflent le chiffre d'affaires, mais les coûts d'intégration et les vents contraires tarifaires rongent le résultat net.

De plus, l'entreprise mise gros sur un carnet de commandes qui a bondi de près de 94.6 % sur un an, porté par la demande américaine et mexicaine, espérant essentiellement que ses nouvelles capacités au Mexique soient opérationnelles avant que les cycles de battage médiatique autour des centres de données et de l'électrification ne plafonnent.

Futur incertain

L'action HPS s'est envolée. Elle a grimpé de 246.7 % au cours de l'année écoulée, le genre de mouvement qui soit valide une thèse de croissance massive, soit prépare un douloureux rappel à la réalité. À 320.5 CAD, le titre se situe pratiquement à son plus haut de 52 semaines de 309.9 CAD ; quiconque achète aujourd'hui paie donc le prix fort sans aucune marge de sécurité.

La valorisation est devenue tendue. Le PER prospectif de 39.8x pour l'exercice 2026 est presque le double de ce que les investisseurs payaient il y a seulement deux ans (23.8x). Les attentes sont stratosphériques et le droit à l'erreur est quasi nul. Il s'agit d'une expansion massive des multiples alors que les marges se compriment et que le bénéfice net vient de chuter de 25.4 %. Cela ne serait pas nécessairement inquiétant si la croissance s'accélérait.

Ce qui est frappant, c'est le peu de scepticisme affiché par les analystes. Les cinq experts qui suivent la valeur recommandent l'achat, avec un objectif moyen de 323.6 CAD. Cela représente un potentiel de hausse de seulement 0.95 %, ce qui revient à dire que Wall Street estime que la juste valeur est déjà atteinte.

Le marché parie tout sur la conversion du carnet de commandes des centres de données en profits, mais l'arithmétique ne suit pas. L'action a dépassé même les modèles fondamentaux les plus optimistes et s'échange désormais davantage sur la confiance que sur des fondamentaux solides.

Le pari transfrontalier

Le carnet de commandes pourrait constituer un risque. Avec des commandes en hausse de près de 95 % sur un an, l'entreprise se lance dans une course effrénée pour accroître ses capacités au Mexique et finaliser le rachat d'AEG Power Solutions pour tenir la cadence. Cette stratégie l'expose dangereusement à des défaillances d'exécution.

Vient ensuite le problème des marges : malgré les ventes, le bénéfice net a chuté de 25 % ce trimestre. Si l'engouement pour les centres de données retombe ou si l'expansion du réseau américain se heurte à des obstacles réglementaires, HPS se retrouvera lestée de coûts fixes massifs et d'usines à l'arrêt.