Des changements à la direction de Marriott

Marriott International annonce le prochain départ à la retraite de deux dirigeants et les nominations de trois dirigeants chevronnés, des changements qui se traduiront par une structure unifiée pour les Etats-Unis, le Canada et la région CALA.

Liam Brown, président Etats-Unis et Canada, et Brian King, président de la transformation d'entreprise et de la zone Caraïbes et Amérique latine (CALA), quitteront leurs fonctions fin mars et prendront leur retraite fin juin 2026.



À compter du 28 mars, Satya Anand, actuellement président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de la chaîne hôtelière, deviendra président du nouvel ensemble regroupant les Etats-Unis, le Canada et la région CALA.



Neal Jones, l'actuel directeur des opérations (COO) pour l'Europe et l'Afrique et leader mondial de Design Hotels, assumera le rôle de président EMEA, et Federico "Fede" Greppi, l'actuel COO de CALA, prendra les fonctions de président de cette région.