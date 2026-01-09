Marriott International annonce le prochain départ à la retraite de deux dirigeants et les nominations de trois dirigeants chevronnés, des changements qui se traduiront par une structure unifiée pour les Etats-Unis, le Canada et la région CALA.
Liam Brown, président Etats-Unis et Canada, et Brian King, président de la transformation d'entreprise et de la zone Caraïbes et Amérique latine (CALA), quitteront leurs fonctions fin mars et prendront leur retraite fin juin 2026.
À compter du 28 mars, Satya Anand, actuellement président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de la chaîne hôtelière, deviendra président du nouvel ensemble regroupant les Etats-Unis, le Canada et la région CALA.
Neal Jones, l'actuel directeur des opérations (COO) pour l'Europe et l'Afrique et leader mondial de Design Hotels, assumera le rôle de président EMEA, et Federico "Fede" Greppi, l'actuel COO de CALA, prendra les fonctions de président de cette région.
Marriott International, Inc. est spécialisé dans l'exploitation d'hôtels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis et Canada (82,4%) ;
- International (17,6%).
A fin 2024, le groupe exploite 9 361 établissements hôteliers et résidences (1 706 331 chambres) sous les enseignes JW Marriott, The Ritz-Carlton, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, Bulgari, Marriott Hotels, Sheraton, Westin, Courtyard, Residence Inn, Le Méridien, Fairfield by Marriott, SpringHill, Renaissance, Four Points, AC Hotels by Marriott, Protea Hotels, Element, Moxy, etc., répartis entre hôtels franchisés (7 192 ; 1 104 446 chambres), hôtels gérés sous-contrats de gestion (1 981 ; 571 889 chambres), hôtels détenus en propre et en location (51 ; 14 312) et résidences (137 ; 15 684). En outre, le groupe développe une activité de promotion immobilière sous marques propres.