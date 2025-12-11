Mersen annonce une évolution au sein de son comité exécutif à partir du 1er janvier prochain, avec un changement à la tête de ses deux pôles et la création de Mersen International afin de soutenir ses ambitions de croissance.
Matthieu Elriz, actuellement senior vice president de l'activité Graphite Materials Technologies au sein du pôle Advanced Materials, est ainsi nommé vice-président exécutif du pôle Advanced Materials, succédant à Eric Guajioty qui prend sa retraite.
Ferran Sacrest, actuellement vice president Global Sales & Customer Care du pôle Electrical Power, est désigné nouveau vice-président exécutif du pôle Electrical Power, en remplacement de Gilles Boisseau.
Enfin, Gilles Boisseau, vice-président exécutif sortant du pôle Electrical Power, dirigera la nouvelle direction Mersen International pour soutenir le développement et la croissance du groupe industriel à l'échelle mondiale.
Publié le 11/12/2025 à 08:02
