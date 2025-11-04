Des données de phase 1 positives dans Zika pour Valneva

Valneva fait part des résultats positifs de l'essai de phase 1 VLA1601-102, évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de VLA1601, son candidat vaccin inactivé et adjuvanté de seconde génération contre le virus Zika (ZIKV).



L'essai incluait environ 150 participants âgés de 18 à 49 ans aux Etats-Unis. Les participants ont reçu deux doses faibles, moyennes ou élevées du candidat vaccin hautement purifié et inactivé, à quatre semaines d'intervalle.



Les données recueillies jusqu'au 57ème jour (quatre semaines après la deuxième dose) ont montré que VLA1601 était généralement sûr et bien toléré dans les cinq groupes vaccinés, et qu'aucun problème de sécurité n'a été identifié.



La société de vaccins ajoute que deux doses de VLA1601 se sont révélées immunogènes dans les cinq groupes de traitement étudiés et que la réponse immunitaire la plus forte a été observée dans les groupes ayant reçu deux adjuvants.



Prévenant que 'les voies réglementaires et les opportunités commerciales pour un vaccin contre le virus Zika restent incertaines', elle n'envisagera de nouvelles étapes de développement que si des opportunités concrètes de financement se matérialisent.