Des données de phase 2 positives dans Lyme pour Valneva

Valneva fait état des données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de phase 2 en cours sur VLA15, son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, pour laquelle il n'existe actuellement aucun vaccin humain.



La société de vaccins revendique ainsi une forte réponse immunitaire chez les enfants et les adultes après la troisième vaccination annuelle de rappel, ainsi qu'une forte réponse anamnestique observée pour les six sérotypes.



'Aucun problème de sécurité observé dans toutes les tranches d'âge par le comité indépendant de surveillance des données, comme pour les précédents résultats de rappel', ajoute Valneva, pour qui ces données 'démontrent le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme'.



VLA15 est le candidat vaccin le plus avancé contre Lyme, avec deux essais de phase 3 en cours. Les vaccinations de phase 3 ont été achevées et, sous réserve de données positives, son partenaire Pfizer prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et dans l'UE en 2026.



Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies estiment qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre Lyme chaque année aux Etats-Unis et 132 000 cas sont signalés chaque année en Europe.