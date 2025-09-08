Des données de phase 3 positives pour le Comirnaty de Pfizer

Pfizer et BioNTech annoncent les premiers résultats positifs d'une cohorte d'essais cliniques de phase 3 en cours évaluant une dose de 30 ?g de la formule monovalente de leu vaccin Comirnaty contre la Covid-19 2025-26 adaptée à la sous-lignée LP.8.1.



La cohorte, composée d'adultes de 18 à 64 ans présentant au moins un risque sous-jacent de Covid-19 grave et d'adultes de 65 ans et plus, présente une augmentation d'au moins 4 fois des titres d'anticorps neutralisants LP.8.1 après avoir reçu cette formule.



Ces premiers résultats cliniques renforcent ainsi les données précliniques à l'appui de l'approbation récente par la FDA américaine de la formule 2025-26 du vaccin de Pfizer et BioNTech, qui ont donc soumis ces données à l'autorité sanitaire.



Les réponses favorables des anticorps neutralisants et le profil d'innocuité cohérent pour les personnes présentant un risque plus élevé et ayant déjà été exposées au SRAS-CoV-2 fournissent des informations précoces aux prescripteurs pour la saison de vaccination de cette année.