Des données de phase III positives dans l'ITP pour Novartis

Novartis annonce des résultats positifs de VAYHIT2, un essai de phase III évaluant l'ianalumab plus eltrombopag chez des patients atteints de thrombocytopénie immunitaire primaire (ITP) précédemment traités avec des corticostéroïdes.



Le groupe de santé précise qu'ianalumab plus eltrombopag ont étendu le contrôle de la maladie de 45%, avec des patients ayant maintenu le contrôle de la maladie 2,8 fois plus longtemps qu'avec placebo plus eltrombopag (13 mois contre 4,7 mois).



"62% des patients traités avec ianalumab plus eltrombopag ont obtenu une réponse plaquettaire soutenue à six mois, contre 39% avec placebo plus eltrombopag", ajoute Novartis, qui prévoit de soumettre ces données aux autorités sanitaires en 2027.



"L'ianalumab, administré en quatre doses intraveineuses mensuelles dans le cadre de l'ITP, a le potentiel de réduire le besoin de traitement chronique et d'assurer un contrôle durable des maladies dans l'ITP", estime le groupe suisse.