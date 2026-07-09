Des données de phase III positives dans la migraine pour Dysport (Ipsen)
Ipsen fait état de résultats préliminaires positifs pour son programme de phase III BEOND dans la migraine, évaluant Dysport (abobotulinumtoxinA) pour la prévention de la migraine épisodique (E-BEOND) et de la migraine chronique (C-BEOND) chez l'adulte.
Le laboratoire revendique en effet des résultats préliminaires statistiquement significatifs, atteignant les critères d'évaluation principaux dans la migraine épisodique (E-BEOND) et chronique (C-BEOND), avec une réduction du nombre mensuel de jours de migraine par rapport au placebo.
Ipsen ajoute que Dysport a été bien toléré et que les données de sécurité observées dans les deux études sont conformes à l'utilisation bien établie de Dysport dans ses indications approuvées, sans qu'aucun signal de sécurité nouveau ou inattendu n'ait été identifié.
"BEOND est le premier programme de phase III à démontrer l'efficacité d'une toxine botulinique dans la migraine épisodique comme dans la migraine chronique", met en avant Christelle Huguet, vice-présidente exécutive et directrice mondiale de la R&D.
La migraine demeure une pathologie neurologique fréquente pour laquelle les besoins médicaux non satisfaits restent importants. Les résultats détaillés du programme BEOND seront présentés par le groupe pharmaceutique lors d'un prochain congrès scientifique.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.