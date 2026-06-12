Des données de phase III positives pour Novartis dans l'urticaire
À l'occasion du Congrès de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique (EAACI), Novartis fait part de données de l'essai de phase III RemIND montrant, pour son Rhapsido (remibrutinib), un potentiel en tant que première thérapie ciblée pour l'urticaire inductible chronique (CIndU).
Selon le groupe de santé suisse, le produit a atteint ses critères principaux pour les trois sous-types de CIndU les plus courants, devenant ainsi le premier traitement à démontrer son efficacité dans un essai clinique mondial de phase III pour cette maladie.
Dans l'essai RemIND, Rhapsido a fait preuve d'un contrôle des symptômes statistiquement et cliniquement significatif chez deux fois plus de patients que le placebo, avec un profil de sécurité favorable et aucune préoccupation observée concernant la sécurité hépatique.
Des taux plus élevés de réponses complètes ont été observés à la semaine 12, avec des réponses constatées dès la semaine 2 dans deux sous-types, démontrant que Rhapsido peut offrir un soulagement durable aux patients dont la maladie reste insuffisamment contrôlée après un traitement par antihistaminiques H1 de 2e génération.
Novartis a soumis une demande supplémentaire de nouveau médicament auprès de la FDA des États-Unis pour obtenir l'approbation de Rhapsido pour le traitement d'un sous-type, et poursuivra d'autres dépôts auprès des autorités sanitaires à travers le monde tout au long de 2026.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (30,9%) ;
- immunologie (18,9%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (16,4%) ;
- neuroscience (11%) ;
Le solde du CA (22,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2025, Novartis AG dispose de plus de 31 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,6%), Europe (28,1%), Etats-Unis (42,8%), Asie-Afrique-Australasie (19,8%), Canada et Amérique latine (6,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.