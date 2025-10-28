Roche fait part de résultats statistiquement et cliniquement significatifs de l'étude de phase III INShore portant sur Gazyva/Gazyvaro chez des enfants et des jeunes adultes atteints d'un syndrome néphrotique idiopathique, une maladie rénale chronique.

L'étude a atteint son critère d'évaluation principal, à savoir qu'un plus grand nombre de personnes ont obtenu une rémission complète soutenue à un an (semaine 52) avec Gazyva/Gazyvaro par rapport au mycophénolate mofétil.

Certains critères d'évaluation secondaires clés importants ont également été atteints. Aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié et l'innocuité était conforme au profil bien caractérisé de Gazyva/Gazyvaro chez l'adulte.

'S'il est approuvé, Gazyva/Gazyvaro pourrait aider les enfants et les jeunes adultes à maintenir la rémission, potentiellement avec un besoin réduit de stéroïdes pour gérer leur maladie', souligne le groupe de santé helvétique.