Roche fait part de résultats statistiquement et cliniquement significatifs de l'étude de phase III INShore portant sur Gazyva/Gazyvaro chez des enfants et des jeunes adultes atteints d'un syndrome néphrotique idiopathique, une maladie rénale chronique.
L'étude a atteint son critère d'évaluation principal, à savoir qu'un plus grand nombre de personnes ont obtenu une rémission complète soutenue à un an (semaine 52) avec Gazyva/Gazyvaro par rapport au mycophénolate mofétil.
Certains critères d'évaluation secondaires clés importants ont également été atteints. Aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié et l'innocuité était conforme au profil bien caractérisé de Gazyva/Gazyvaro chez l'adulte.
'S'il est approuvé, Gazyva/Gazyvaro pourrait aider les enfants et les jeunes adultes à maintenir la rémission, potentiellement avec un besoin réduit de stéroïdes pour gérer leur maladie', souligne le groupe de santé helvétique.
Roche Holding AG (Roche) est une entreprise de recherche dans le domaine de la santé. Les activités opérationnelles de la société sont organisées en deux divisions : Pharmaceuticals et Diagnostics. La division pharmaceutique se compose de deux secteurs d'activité : Roche Pharmaceuticals et Chugai. La division Diagnostics se compose de quatre secteurs d'activité : Diabetes Care, Molecular Diagnostics, Professional Diagnostics et Tissue Diagnostics. La société développe des médicaments pour divers domaines pathologiques, notamment l'oncologie, l'immunologie, les maladies infectieuses, l'ophtalmologie et les neurosciences. Ses produits pharmaceutiques comprennent Anaprox, Avastin, Bactrim, Bondronat, CellCept, Cotellic, Dilatrend, Dormicum, Invirase, Kadcyla, Kytril (Kevatril), Lariam, MabThera, Madopar, Neupogen, Pegasys, Perjeta, Pulmozyme, Rocaltrol, Rocephin et Roferon-A. La société propose des produits pour les chercheurs, notamment pour l'analyse cellulaire, l'expression génétique, le séquençage du génome et la purification des acides nucléiques.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.