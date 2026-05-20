Des données positives de phase IV pour Ipsen dans l'ULS
Ipsen fait part de résultats positifs de l'étude prospective de phase IV DIRECTION, la seule étude comparative directe entre son Dysport et Botox chez des adultes atteints de spasticité du membre supérieur (ULS), présentés au congrès mondial de l'ISPRM à Vancouver le 19 mai.
Selon le groupe français, l'étude a montré que les patients traités par Dysport présentaient un profil de sécurité non inférieur à celui de Botox et obtenaient un contrôle des symptômes plus durable (selon un intervalle de confiance prédéfini à 80%).
"L'étude DIRECTION comble des lacunes probantes persistant depuis des décennies en fournissant les premières données comparatives directes, en double aveugle, entre Dysport et Botox dans la spasticité chez l'adulte", précise le laboratoire pharmaceutique.
Pour le critère principal de l'étude, Dysport a démontré une non-infériorité par rapport à Botox, avec un taux d'événements indésirables apparus sous traitement de 20,3% contre 23%, respectivement. Ces résultats confirment les profils de sécurité bien établis de ces traitements.
Par ailleurs, le critère secondaire d'efficacité a également été atteint : les patients traités par Dysport ont présenté une durée d'effet plus longue que ceux traités par Botox (14,2 contre 13,8 semaines), de façon cohérente dans la plupart des sous-groupes démographiques et cliniques.
Ipsen est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments de spécialité. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (69,2%) ;
- neuroscience (20,3%) ;
- maladies rares (10,5%).
A fin 2025, le groupe dispose de 7 centres de recherche et développement situés en France (2), au Royaume-Uni (2), en Chine (2) et en Irlande, et de 5 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8%), Europe (31,7%), Etats-Unis (32,9%), Amérique du Nord (2,2%) et autres (25,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.