Des données positives pour Novartis dans le cancer de la prostate
Novartis annonce de nouvelles données positives issues de PSMAddition pour son Pluvicto combiné à un traitement standard (standard of care ou SoC) dans le cancer de la prostate métastatique sensible à l'hormonothérapie (mHSPC) positif à PSMA.
Ces données, présentées oralement lors de la réunion annuelle de l'American Urological Association 2026, ont montré un risque de progression de l'antigène prostatique spécifique (APS) inférieur de 58% avec Pluvicto, par rapport au SoC seul.
"La progression de l'APS peut être un indicateur précoce d'une résistance émergente à la maladie, et environ un tiers des patients n'atteignent pas des niveaux d'APS indétectables avec le seul SoC", précise le groupe de santé suisse.
De plus, les patients traités avec Pluvicto ont présenté une fréquence et une profondeur plus élevées de réponse APS lorsqu'il est combiné avec le SoC (inhibiteur de la voie des récepteurs androgènes + thérapie de privation androgénique), par rapport au SoC seul.
Presque tous les patients (plus de 98%) des deux bras ont connu des baisses substantielles des niveaux d'APS. Cependant, davantage de patients traités avec Pluvicto plus SoC ont obtenu une réduction profonde du PSA que ceux traités uniquement avec le SoC.
Le profil de sécurité et la tolérance de Pluvicto se sont révélés cohérents avec son profil établi dans PSMAfore et VISION. Novartis a déposé des soumissions réglementaires aux États-Unis, en Chine et au Japon, les premières décisions étant attendues au 2e semestre 2026.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (30,9%) ;
- immunologie (18,9%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (16,4%) ;
- neuroscience (11%) ;
Le solde du CA (22,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2025, Novartis AG dispose de plus de 31 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,6%), Europe (28,1%), Etats-Unis (42,8%), Asie-Afrique-Australasie (19,8%), Canada et Amérique latine (6,7%).
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Investisseur
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.