Des données positives pour Roche dans la sclérose en plaques

Roche annonce que son étude pivot de phase III FENhance 2, évaluant son médicament expérimental fénébrutinib chez des patients atteints de sclérose en plaques récurrente (RMS), a atteint son critère d'évaluation principal.



Le laboratoire suisse explique que cet inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton a ainsi considérablement réduit le taux annualisé de rechutes par rapport au tériflunomide sur une période d'au moins 96 semaines de traitement.



De plus, l'étude pivot de phase III FENtrepid dans la sclérose en plaques progressive primaire (SPPP) a aussi atteint son critère d'évaluation principal, le fénébrutinib ayant ralenti la progression de l'invalidité au moins aussi efficacement que l'Ocrevus.



Les données complètes des deux études seront partagées lors de prochains congrès. Une fois que la deuxième étude RMS (FENhance 1) aura été publiée, au premier semestre 2026, toutes les données seront soumises aux autorités réglementaires.