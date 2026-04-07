Des données positives pour Sanofi dans deux maladies respiratoires
Sanofi annonce que les études de phase 2 du lunsekimig dans deux maladies respiratoires chroniques ont atteint leur critère d'évaluation principal et leurs critères d'évaluation secondaires clés par rapport au placebo, mais qu'une étude exploratoire dans la dermatite atopique a échoué sur son critère principal.
Dans l'étude de phase 2b AIRCULES dans l'asthme modéré à sévère, le lunsekimig a démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente des exacerbations et une amélioration de la fonction pulmonaire, mesurée par un test respiratoire standard.
L'étude de preuve de concept de phase 2a DUET dans la rhinosinusite chronique avec polypose nasale a atteint son critère d'évaluation principal de variation du score de polypose nasale par rapport à la valeur initiale et a atteint ses critères d'évaluation secondaires clés de variation du score de congestion/obstruction nasale rapporté par les patients et de variation du score de tomodensitométrie de Lund-Mackay.
En revanche, une étude exploratoire distincte de phase 2b VELVET évaluant le lunsekimig dans la dermatite atopique modérée à sévère n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de variation en pourcentage par rapport à la valeur initiale du score de l'indice de sévérité et de surface de l'eczéma. Cependant, des améliorations ont été observées dans les critères d'évaluation secondaires clés mesurant la clairance cutanée.
Dans l'ensemble de ces études, le lunsekimig a été généralement bien toléré. Les résultats détaillés des études AIRCULES, DUET et VELVET seront présentés lors de prochains congrès médicaux.
Le lunsekimig, un Nanobody VHH bispécifique novateur, est composé de cinq fragments d'anticorps liés conçus pour bloquer simultanément la lymphopoïétine stromale thymique et l'interleukine-13, deux facteurs distincts d'inflammation qui contribuent aux lésions tissulaires dans l'asthme et certaines maladies connexes.
"Ces données sont prometteuses et étayent notre conviction que le mécanisme de ciblage dual du lunsekimig pourrait offrir une nouvelle option de traitement pour les patients souffrant de maladies respiratoires, dont l'asthme", a déclaré Houman Ashrafian, vice-président exécutif, directeur de la R&D chez Sanofi.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (81,8%) : médicaments de prescription destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares ;
- vaccins humains (18,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2025, le groupe dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (3,9%), Europe (17,1%), Etats-Unis (50,8%), Chine (6%) et autres (22,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.