Des données positives pour Sanofi dans deux maladies respiratoires

Sanofi annonce que les études de phase 2 du lunsekimig dans deux maladies respiratoires chroniques ont atteint leur critère d'évaluation principal et leurs critères d'évaluation secondaires clés par rapport au placebo, mais qu'une étude exploratoire dans la dermatite atopique a échoué sur son critère principal.

Dans l'étude de phase 2b AIRCULES dans l'asthme modéré à sévère, le lunsekimig a démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente des exacerbations et une amélioration de la fonction pulmonaire, mesurée par un test respiratoire standard.



L'étude de preuve de concept de phase 2a DUET dans la rhinosinusite chronique avec polypose nasale a atteint son critère d'évaluation principal de variation du score de polypose nasale par rapport à la valeur initiale et a atteint ses critères d'évaluation secondaires clés de variation du score de congestion/obstruction nasale rapporté par les patients et de variation du score de tomodensitométrie de Lund-Mackay.



En revanche, une étude exploratoire distincte de phase 2b VELVET évaluant le lunsekimig dans la dermatite atopique modérée à sévère n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de variation en pourcentage par rapport à la valeur initiale du score de l'indice de sévérité et de surface de l'eczéma. Cependant, des améliorations ont été observées dans les critères d'évaluation secondaires clés mesurant la clairance cutanée.



Dans l'ensemble de ces études, le lunsekimig a été généralement bien toléré. Les résultats détaillés des études AIRCULES, DUET et VELVET seront présentés lors de prochains congrès médicaux.



Le lunsekimig, un Nanobody VHH bispécifique novateur, est composé de cinq fragments d'anticorps liés conçus pour bloquer simultanément la lymphopoïétine stromale thymique et l'interleukine-13, deux facteurs distincts d'inflammation qui contribuent aux lésions tissulaires dans l'asthme et certaines maladies connexes.



"Ces données sont prometteuses et étayent notre conviction que le mécanisme de ciblage dual du lunsekimig pourrait offrir une nouvelle option de traitement pour les patients souffrant de maladies respiratoires, dont l'asthme", a déclaré Houman Ashrafian, vice-président exécutif, directeur de la R&D chez Sanofi.