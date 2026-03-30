Des données positives sur 2 ans pour Novartis dans l'IgAN
Novartis a annoncé samedi des résultats finaux sur 2 ans positifs de l'étude de phase 3 APPLAUSE-IgAN sur Fabhalta dans la néphropathie à IgA (IgAN), des données publiées dans le New England Journal of Medicine et présentées au World Congress of Nephrology (WCN).
Par rapport au placebo, Fabhalta a ralenti la baisse de la fonction rénale de 49,3% et a réduit la probabilité de progression vers l'insuffisance rénale de 43%. De plus, 40,7% des patients sous Fabhalta ont montré une réduction soutenue des protéines dans l'urine.
Novartis ajoute que le profil de sécurité de Fabhalta sur 2 ans s'est révélé cohérent avec les résultats précédents, et que les taux d'effets indésirables et d'arrêt du traitement étaient faibles et similaires entre Fabhalta et placebo.
Fabhalta a reçu une approbation accélérée aux États-Unis et en Chine pour la réduction de la protéinurie chez les adultes atteints d'IgAN sur la base des données d'une analyse provisoire prédéfinie de l'étude APPLAUSE-IgAN.
Maladie rénale auto-immune progressive et très handicapante, la néphropathie à immunoglobulines A (IgA), ou maladie de Berger, est nouvellement diagnostiquée chaque année chez environ 25 personnes par million dans le monde.
Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit :
- oncologie (30,9%) ;
- immunologie (18,9%) ;
- maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (16,4%) ;
- neuroscience (11%) ;
Le solde du CA (22,8%) concerne l'activité de fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques.
A fin 2025, Novartis AG dispose de plus de 31 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,6%), Europe (28,1%), Etats-Unis (42,8%), Asie-Afrique-Australasie (19,8%), Canada et Amérique latine (6,7%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.