Des données post-hoc positives pour le Wegovy de Novo Nordisk

A l'occasion du congrès de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), à Washington, Novo Nordisk fait part de données positives issues d'une analyse post-hoc de l'essai de phase 3 ESSENCE portant sur son Wegovy (semaglutide 2.4 mg).



Ces résultats ont montré que le sémaglutide 2,4 mg était associé à une réduction des lésions hépatiques chez les adultes atteints de MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique), même à de faibles niveaux de perte de poids.



Sur un spectre de seuils de perte de poids, l'analyse post-hoc a montré que l'injection de Wegovy était associée à la résolution des lésions hépatiques, tandis que les améliorations de la cicatrisation hépatique avaient tendance à favoriser le sémaglutide 2,4 mg.



'Une analyse secondaire supplémentaire a révélé que le sémaglutide 2,4 mg, par rapport au placebo, a montré des améliorations à la fois des lésions hépatiques et de la cicatrisation hépatique à travers des âges, sexes, races et ethnies variés', ajoute le groupe danois.