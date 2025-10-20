A l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale, à Berlin, Sanofi fait part de données prometteuses de l'essai de phase 2 ALPHAMEDIX-02 évaluant son AlphaMedix contre les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP).

Ces données soulignent selon lui le potentiel thérapeutique prometteur d'AlphaMedix en tant que pionnier de la nouvelle classe des alphathérapies ciblées contre les TNE-GEP, l'essai ayant satisfait l'ensemble des critères d'évaluation principaux d'efficacité.

Les nouvelles données ont ainsi démontré des réponses prolongées et cliniquement significatives chez les patients atteints de TNE-GEP non résécables ou métastatiques préalablement traités ou non par radiothérapie interne vectorisée.

'Il s'agit du premier essai de phase 2 à évaluer l'alphathérapie ciblée au plomb-212, soulignant son potentiel à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans des cancers rares et difficiles à traiter', souligne le géant français de la santé.