A l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale, à Berlin, Sanofi fait part de données prometteuses de l'essai de phase 2 ALPHAMEDIX-02 évaluant son AlphaMedix contre les tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP).
Ces données soulignent selon lui le potentiel thérapeutique prometteur d'AlphaMedix en tant que pionnier de la nouvelle classe des alphathérapies ciblées contre les TNE-GEP, l'essai ayant satisfait l'ensemble des critères d'évaluation principaux d'efficacité.
Les nouvelles données ont ainsi démontré des réponses prolongées et cliniquement significatives chez les patients atteints de TNE-GEP non résécables ou métastatiques préalablement traités ou non par radiothérapie interne vectorisée.
'Il s'agit du premier essai de phase 2 à évaluer l'alphathérapie ciblée au plomb-212, soulignant son potentiel à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans des cancers rares et difficiles à traiter', souligne le géant français de la santé.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (79,8%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (63,2% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (36,8% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (20,2%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques.
A fin 2024, le groupe dispose de 52 sites de production dans le monde.
En octobre 2024, l'activité produits de santé grand public (Opella) a été classifiée en tant qu'activité abandonnée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (4,4%), Europe (17,6%), Etats-Unis (48,7%), Chine (6,5%) et autres (22,8%).
