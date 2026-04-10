Des économistes voient la Fed temporiser après l'inflation américaine

Si les chiffres de l'inflation du début d'après-midi montrent clairement l'impact de la flambée des cours du pétrole aux Etats-Unis, des économistes se veulent plutôt rassurants quant à leurs implications sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Un bond de l'inflation légèrement plus faible que prévu en mars



Pour rappel, l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis a augmenté à un rythme annuel de 3,3% en mars, un taux en forte hausse par rapport à celui de 2,4% du mois précédent, mais Jefferies attendait une envolée jusqu'à 3,5%.



Le Département du Travail, qui a publié ces chiffres, précisait que, hors énergie et produits alimentaires, le taux d'inflation annuel américain s'est établi à 2,6%, contre 2,5% en février, mais à comparer à 2,7% attendu par Jefferies.



Par rapport à février, les prix à la consommation ont bondi de 0,9% le mois dernier, portés par une envolée de 10,9% des prix de l'énergie en mars, elle-même tirée en particulier par une flambée de 21,2% des prix de l'essence.



Commerzbank et CPRAM voient la Fed temporiser



"Jusqu'à présent, le choc (lié à la guerre en Iran) a eu peu d'impact sur les prix hors énergie", constate un économiste de Commerzbank, alors que le taux d'inflation sous-jacent en rythme séquentiel s'est maintenu à 0,2% en mars.



S'il prévient que "cela devrait bientôt changer", il pense néanmoins que "la Réserve fédérale devrait passer outre la hausse de l'inflation et maintenir les taux d'intérêt clés inchangés dans les mois à venir".



Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM, se veut lui plutôt rassurant après ces chiffres d'inflation montrant, sans réelle surprise, une forte accélération à cause des prix à la pompe.



"Cela n'implique pas nécessairement pour autant que la Fed remontera ses taux directeurs, car une résolution de la situation au détroit d'Ormuz pourrait défaire une grande partie du mouvement observé ce mois-ci", juge-t-il.



"En effet, les minutes du dernier FOMC montrent que les membres de la Fed prendront leur temps pour analyser les effets de la hausse des prix du pétrole sur l'inflation mais aussi sur le marché du travail", rappelle le professionnel.